26.08.2021, 22:14
На Украине предложили продлить транзит российского газа до 2034 года(5)
Украина нуждается в транзите российского газа по меньшей мере до 2034 года, заявил в эфире телеканала ”Украина 24” гендиректор ООО ”Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон.
”У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии”, — поделился он, заметив, однако, что наиболее весомой гарантией для Киева ”является возобновление или продолжение существующего договора [с ”Газпромом”] сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет”.