30.08.2021, 16:35
Olympic Casino открывает новое казино в Ласнамяэ и ищет работников!
Olympic Entertainment Group
Olympic Casino открывает новое казино в новом торговом центре Linnamäe keskus (Линнамяэ теэ, 95). Праздничное открытие нового зала состоится 1 сентября в полночь. В новом казино площадью 126 квадратных метров есть зона круглосуточного спорт-бара OlyBet, где можно смотреть трансляцию всех основных видов спорта и делать ставки в режиме реального времени, а также 40 игровых автоматов.
В преддверии открытия Olympic Casino ищет новых работников по обслуживанию клиентов для работы в баре и в зале нового казино. Предыдущий опыт не требуется, обучение проходит на месте. Эстонским языком нужно владеть на уровне общения.
”Olympic Casino — это растущее международное предприятие с хорошими карьерными возможностями, большинство наших руководителей начинали в качестве работников в зале на той или иной позиции”, — отмечает операционный директор Olympic Casino в Эстонии Янис-Расмус Арви, который сам когда-то работал дилером казино.
Свою заявку кандидаты могут оставить ЗДЕСЬ.