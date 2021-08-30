Olympic Casino открывает новое казино в Ласнамяэ и ищет работников!

Olympic Entertainment Group

Olympic Casino открывает новое казино в новом торговом центре Linnamäe keskus (Линнамяэ теэ, 95). Праздничное открытие нового зала состоится 1 сентября в полночь. В новом казино площадью 126 квадратных метров есть зона круглосуточного спорт-бара OlyBet, где можно смотреть трансляцию всех основных видов спорта и делать ставки в режиме реального времени, а также 40 игровых автоматов.