В сотый раз в первый класс, или Как страус голову в бетон прятал

Наблюдая за сказанным на тему судьбы русскоязычного образования в нашей стране в последние месяцы, трудно избавиться от видения, в котором страус усиленно пытается спрятать голову в бетонный пол. С одной стороны, много слов и букв о том, как срочно перевести всех и вся на государственный язык, невзирая ни на что, даже на здравый смысл. С другой, как я это вижу, отсутствие понимания, что будет дальше, хотя оно, очевидно нужно, так как стагнация русскоязычного образования не поможет его сохранению.

Позволю высказаться на эту тему как отец ребенка, которому скоро идти в школу. Тем более что за последние четыре года мне довелось принять участие во всех без исключения прениях, которые были в зале таллиннского горсобрания на тему, будем называть вещи своими именами, искоренения русскоязычного образования. Вопрос этот поднимался оппозицией не раз и не два. Аргументы ”за” мы прекрасно знаем, как, впрочем, и то, что эти аргументы далеко не всегда работают.

Есть примеры прекрасного вхождения ребенка в иную языковую среду в детском саду и школе, а есть и случаи, когда что-то пошло не так. Тем более, что для того, чтобы выучить язык нужна методика, преподаватель и практика. Учить язык и учиться на нем разные вещи. Не счесть примеров, когда ребенок прекрасно знает эстонский отучившись в русской школе, а до этого отходив в русскоязычный садик. Сейчас каждый родитель может решить сам, какой по какому пути пойдет его ребенок. Можно в этих дискуссиях сотый раз ”идти в первый класс”: все останутся при своем мнении. Универсального рецепта здесь нет.