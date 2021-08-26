”Он всё-таки человек”. Родители тайком ухаживают за живущим в лесу сыном-наркоманом

Путь в лес В апреле этого года, возвращаясь из магазина, Пепси обнаружил, что в дверях его квартиры стоят новые замки. О выселении его предупреждали по почте, но он не хотел открывать конверт, чтобы не узнать каких-нибудь печальных новостей.

К сожалению, место хоккея заняли сигареты, алкоголь и странные новые приятели. А эксперименты с наркотиками привели к тому, что двадцать лет спустя Пепси пришлось перебраться в палатку в лесу, потому что его выгнали из квартиры.

– Он был талантливым и многообещающим, но я тогда подумал, что он слишком чувствительный, чтобы играть в хоккей. Слишком большое напряжение во время матчей, — вспоминает отец.

Kuva nuoresta pojasta, joka pitää kädessään jääkiekkoilijapatsasta ja jääkiekkomaalivahdin kypärää, jossa on tiikerinkasvot kuviointina. Pojan kasvot on sumennettu anonyymiteetin vuoksi. Фото: Päähenkilön vanhempien kotialbumi Ребенком Пепси подавал надежды в хоккее. Он получал награды и как игрок в личном зачете, и в составе команды на международных соревнованиях. Но в старших классах он внезапно бросил спорт. Родители не поняли это решение, но отнеслись к нему с уважением.

– У него было счастливое детство. Мы любили его, и он был близок с бабушками и дедушками.

На фотографии 1992 года изображен жизнерадостный мальчик, который смотрит в камеру и улыбается. Щеки покрыты веснушками. Его детство, если верить родителям, было сказочным.

Родители хотели бы помочь своему сыну, но не видят способов сделать это. Они дали интервью на условиях анонимности. Сын не захотел беседовать с журналистами, но согласился на публикацию материала. Он выразил желание, чтобы его называли в статье Пепси.

Обитателю этого жилища 35 лет, и он уже много лет живет в наркотической зависимости. Сейчас он ушел в поликлинику, чтобы залечить раны на руках, которые воспалились от множественных уколов. В это время его родители убирают территорию вокруг палатки для безопасности случайных прохожих.

Посреди леса находится одинокая, небрежно установленная палатка. Хозяина не видно. Зато вокруг палатки можно заметить следы его пребывания: пустой блистер из-под таблеток, упаковку одноразовых шприцев, остатки каких-то пилюль.

Первые пару дней мужчина смог переночевать в камере предварительного заключения. После этого кризисной социальной службе удалось организовать ему несколько ночей в гостинице. Сотрудники соцслужбы попытались решить проблемы Пепси, но не смогли с ним связаться.

В это время он ночевал у приятелей. Вскоре, однако, приятели перестали отвечать на звонки Пепси, и ночевать стало негде. В холодную апрельскую ночь он остался на скамейке в парке. Ему стало так холодно, что он вызвал скорую, которая увезла его в больницу с гипотермией. После этого, по рассказам родителей, Пепси не раз звонил в полицию, чтобы те забрали его на ночь в камеру.

Социальная служба организовала мужчине медицинский осмотр. Врач написал направление в психиатрическую больницу, где за ним начали наблюдать. Но уже через два дня у Пепси развилась пневмония, и его направили в больницу в Котку. А когда пневмония прошла, он уже не захотел возвращаться в психиатрическую клинику.

В мае Пепси согласились принять в центре по избавлению от зависимости. Там он тоже долго не продержался, потому что из-за чего-то повздорил с другим пациентом, и оба оказались на улице.

После этого Пепси одолжил у приятеля палатку и поставил ее в лесу недалеко от центра Коувола. Поначалу он даже забыл накрыть защитой сетку от комаров, и через сетку на него падали капли дождя.

Получить квартиру для Пепси — практически невозможная задача, потому что под воздействием наркотиков он ведет себя агрессивно. По словам родителей, он разбивал двери, окна, раковину в туалете и даже разжег в квартире огонь, который пришлось тушить пожарной бригаде.

Кредитная история у него испорчена, долгов уже набежало на десять тысяч евро. В последней своей квартире он смог продержаться всего полгода.

– Пепси и не в состоянии жить самостоятельно. У него жизненные навыки на уровне ребенка. Он живет только сегодняшним, максимум завтрашним днем, — говорит отец.