BBC News
25.08.2021, 18:00

Исследование: эффект от вакцинации может длиться недолго

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Pildil on AstraZeneca vaktsiin Vaxzevria.
Pildil on AstraZeneca vaktsiin Vaxzevria.
Foto: Argo Ingver
Поступает все больше данных о том, что действие прививок от коронавируса ослабевает через пять-шесть месяцев, пишет Би-би-си.

Защитные антитела у многих людей начинают исчезать примерно через полгода после двух прививок вакцинами Pfizer или AstraZeneca. К такому выводу пришли британские ученые из исследовательского проекта Zoe Covid Study, проанализировавшие свыше миллиона положительных тестов, сделанных в мае-июле этого года.

Согласно полученным данным, вакцина Pfizer через месяц после второй прививки дает защиту в 88% случаев, а спустя пять-шесть месяцев- лишь в 74%. Для вакцины AstraZeneca соответствующие цифры составляют 77% и 67%.

Ведущий специалист проекта, профессор Тим Спектор уверен, что через полгода нужна бустерная (усиливающая) прививка.

"Полученные нами данные требуют от правительства действий, — заявил он Би-би-си. — Нельзя сидеть и наблюдать, как защита постепенно тает".

Правда, не менее авторитетный эксперт, член межведомственного комитета по вакцинации и иммунизации, профессор Бристольского университета Адам Финн говорит, что с третьей прививкой пока спешить не стоит. По его данным, после двух прививок люди в основном если и болеют, то в легкой форме.

"Надо внимательно наблюдать, не начнет ли расти количество тяжелых случаев, и тогда, конечно, бустерная прививка понадобится", — заявил он.

Если и делать третью прививку, то надо начинать с пожилых британцев, поскольку они начали вакцинироваться в первую очередь, следовательно, и антитела у них закончатся раньше, чем у других, считает эксперт.

В таком же духе высказалась представитель Европейского медицинского агентства Моника Бенстеттер. Возможно, дополнительные прививки понадобятся, но прежде чем принимать решение, нужно еще понаблюдать.

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