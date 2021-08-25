Первая научная публикация по "КовиВаку": основные выводы

"КовиВак" уже с весны активно используется среди населения, однако до настоящего момента ни одной научной публикации, даже в российских изданиях, по нему не выходило. При этом российские врачи часто рекомендовали людям с аллергиями и хроническими заболеваниями именно этот препарат, ссылаясь на его вероятно меньшую реактогенность (свойство вызывать побочные эффекты).

"КовиВак" — это инактивированная вакцина, то есть она содержит вирус, который потерял способность заражать клетки. В России вакцину зарегистрировали в феврале 2021 года. Третья фаза испытаний, в ходе которой ученые должны выяснить эффективность этого препарата, началась в июне этого года. Пока данных о ее результатах нет.

Хомякам и приматам не навредило



В исследовании участвовали 25 мышей и 20 морских свинок, которым ввели вакцину, и 25 мышей и 20 морских свинок, которым ввели физраствор. В течение недели за ними наблюдали, и в итоге никаких патологических изменений у тех, кто получил вакцину, не выявили.

Ученые также сделали вывод, что вакцина не токсична, даже если вводить ее многократно. Так, КовиВак" вводили морским свинкам и мышам ежедневно на протяжении 10 суток. В исследовании говорится, что такая дозировка никак не повлияла на здоровье грызунов, и после вскрытия изменений в органах не обнаружили.

"Вакцина вызвала стабильный и устойчивый гуморальный (антительный — Би-би-си) иммунный ответ как в виде специфических IgG к SARS-CoV-2, так и нейтрализующих антител у мышей, сирийских хомяков и обыкновенных игрунок (мартышек)", — выяснили биологи из Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им М.П. Чумакова. Они подчеркнули, что уровень нейтрализующих антител "существенно не снизился в течение одного года". Подробностей об эффективности этой вакцины в исследовании нет.