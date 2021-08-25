За рубежом
25.08.2021, 12:31

ФОТО и ВИДЕО | Порошенко облили зеленкой во время празднования Дня независимости в Украине

 
Mikhail Palinchak/Press Service of Petro Poroshenko
В центре Киева облили зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко во время ”Марша защитников Украины” по случаю 30-летия независимости Украины, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал ”Страна.ua”.

По данным источника, инцидент произошел в районе станции метро ”Крещатик”, когда бывший украинский лидер направлялся в кабинет министров. На видео, опубликованном изданием, на лице политика видны следы зеленки. Сразу после случившегося его окружили полицейские.

Правоохранители задержали нападавшего.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. Утром в центре Киева стартовал военный парад в честь Дня независимости Украины. Мероприятие началось с поднятия государственного флага и выступления президента Украины Владимира Зеленского. Парад посетили бывшие главы республики Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также представители иностранных государств.

Одновременно в столице прошел ”Марш защитников Украины”. В акции приняли участие десятки тысяч участников боевых действий в Донбассе, активистов различных политических сил. Участники марша скандировали ”Слава Украине!”, ”Героям слава!”, ”Украина прежде всего!”. В мероприятии традиционно принял участие Порошенко.

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