Были крысы — стали черви? Эксперты: как рождается образ врага в тоталитарных и демократических странах

"Если посмотреть, чем отличается враг в тоталитарном и демократическом обществе, то у тоталитарной власти есть монополия на образ врага. Там по сути более-менее один внешний враг, а внутренние враги сгруппированы вокруг, как его приспешники. Мы хорошо видим сегодня, как это выглядит. В демократическом обществе каждый социальный слой, каждая политическая партия, каждая группа интересов может создать свой образ врага. И у нас этих образов очень много. В таком обществе мы сами легко можем стать врагами какой-то группы".

Иногда образ врага складывается естественным образом. Иногда его создают искусственно, с помощью политических технологий, для достижения определенных целей. Самые исследованные примеры: для прихода нацистов к власти был тщательно разработан образ врага-еврея, а в 20-30-е годы враги нужны были для разжигания классовой борьбы "во имя победы революции"…

Поиск врага — это сознательно или от природы?



"Сколько мы знаем человека в обществе, столько он создает образы врагов. Это было необходимо, чтобы консолидировать свое общество и определить, кто есть мы, а кто чужие, — считает Каспарс Зеллис. — "Другие" легко превращаются во врагов. Потому что мы обживаем конкретную территорию, собираем грибы и охотимся на мамонтов, а чужие могут покуситься на наших мамонтов и женщин — они угроза. Не совсем научно говоря, это "сидит в наших генах"…

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