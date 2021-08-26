Что делать, если ребёнок отказывается идти в школу? Советы психолога

Вскоре после того, как начинается учебный год, мне начинают звонить обеспокоенные родители детей и подростков, рассказывая, что их чада отказываются идти в школу.

И это не потому, что у них плохое настроение. Дети, отказывающиеся ходить в школу, протестуют не пару дней, а недели, месяцы, иногда даже целые полугодия.

Один ребёнок, с которым я работаю, отказывался посещать школу из-за глубокой тревожности и страха, что другие дети не будут с ним общаться, будут смеяться или издеваться над ним. Ещё одна девушка очень переживала из-за своей внешности и не могла даже подумать о том, что ровесники увидят её и тем более начнут обсуждать. А один девятиклассник провалил несколько тестов и контрольных и боялся показываться учителям на глаза, поэтому отказался ходить в школу до конца года. Подобные эмоции испытывает большинство детей, отказывающихся от посещения занятий.