ФОТО | В Токио состоялась церемония открытия Паралимпийских игр. Кто был знаменосцем в команде Эстонии?

В Токио церемония началась в восемь часов вечера - фейрверк над олимпийским стадионом был виден во всем городе. В шествии приняли участие почти пять тысяч спортсменов, которые будут состязаться в 22 видах спорта, сообщает Би-би-си.

Флаг делегации Эстонии нес пловец Робин Ликсор.

За несколько часов до открытия в парке Ееги в Токио завершилась эстафета олимпийского огня. Из-за взрывного роста заражаемости Covid-19 факел по улицам Токио не проносили. Однако это то же самое олимпийское пламя - из небольшого светильника огонь передали первым трем факелоносцам, после чего передавали от одного бегуна к другому с помощью "поцелуя факелов".

В этом году в программу игр включены две новых дисциплины - бадминтон и тхэквондо. Парусный спорт и футбол 7х7 для людей с ДЦП из программы исключили.

В нынешнем году в Токио приехало 4400 спортсменов. Эстония представлена пятью паралимпийцами.





В Токио по-прежнему в силе чрезвычайное положение, и паралимпийцам, как и спортсменам обычной Олимпиады, придется соблюдать множество правил - ежедневно проходить тестирование, соблюдать дистанцию и носить маски.

"Я уверен, что это будут безопасные игры, - заявил президент Междунароного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. - Но это не значит, что не будет заражений".

"Заражения будут. Но успех определит то, как мы контролируем и реагируем на новые случаи и предотвращаем их распространение", - добавил он.

"Я понимаю злость и раздражение японцев на фоне пандемии, но между Олимпиадой и пандемией не было корреляции, и я уверен, что с Паралимпиадой будет так же. У роста заражаемости другие причины", - говорит он.

Однако пандемия все же отразилась на играх - из-за нее в Токио не смогли приехать спортсмены из островных государств Самоа, Кирибати, Тонга и Вануату. Также на игры не прилетели двое паралимпийцев из Афганистана. Флаг страны на открытии понесут волонтеры.