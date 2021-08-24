ФОТО | В Токио состоялась церемония открытия Паралимпийских игр. Кто был знаменосцем в команде Эстонии?
В Токио церемония началась в восемь часов вечера - фейрверк над олимпийским стадионом был виден во всем городе. В шествии приняли участие почти пять тысяч спортсменов, которые будут состязаться в 22 видах спорта, сообщает Би-би-си.
Флаг делегации Эстонии нес пловец Робин Ликсор.
За несколько часов до открытия в парке Ееги в Токио завершилась эстафета олимпийского огня. Из-за взрывного роста заражаемости Covid-19 факел по улицам Токио не проносили. Однако это то же самое олимпийское пламя - из небольшого светильника огонь передали первым трем факелоносцам, после чего передавали от одного бегуна к другому с помощью "поцелуя факелов".
В этом году в программу игр включены две новых дисциплины - бадминтон и тхэквондо. Парусный спорт и футбол 7х7 для людей с ДЦП из программы исключили.
В нынешнем году в Токио приехало 4400 спортсменов. Эстония представлена пятью паралимпийцами.
В Токио по-прежнему в силе чрезвычайное положение, и паралимпийцам, как и спортсменам обычной Олимпиады, придется соблюдать множество правил - ежедневно проходить тестирование, соблюдать дистанцию и носить маски.
"Я уверен, что это будут безопасные игры, - заявил президент Междунароного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. - Но это не значит, что не будет заражений".
"Заражения будут. Но успех определит то, как мы контролируем и реагируем на новые случаи и предотвращаем их распространение", - добавил он.
"Я понимаю злость и раздражение японцев на фоне пандемии, но между Олимпиадой и пандемией не было корреляции, и я уверен, что с Паралимпиадой будет так же. У роста заражаемости другие причины", - говорит он.
Однако пандемия все же отразилась на играх - из-за нее в Токио не смогли приехать спортсмены из островных государств Самоа, Кирибати, Тонга и Вануату. Также на игры не прилетели двое паралимпийцев из Афганистана. Флаг страны на открытии понесут волонтеры.
Афганский пловец Аббас Карими, впрочем, выступит в составе команды беженцев вместе с ее первой спортсменкой-женщиной, метательницей молота Алией Исса.
Кто звезды?
В Паралимпиаде в этом году примут участие знаменитые спортсмены с ограниченными возможностями - от немецкого прыгуна в длину "на лезвиях" Маркуса Рема до гонщицы на инвалидных креслах из США Татьяны Макфадден и бразильского пловца Даниэля Диаса.
Полячка Наталья Партыка попытается в пятый раз завоевать титул чемпионки по настольному теннису - всего несколько недель назад она участвовала в "обычной" Олимпиаде.
За медаль поборется итальянская фехтовальщица-колясочница Бебе Вио, которой в детстве из-за менингита ампутировали предплечья и одну ногу ниже колена. Фаворитами в теннисе на креслах считают японцев Шинго Куниеду и Юи Камидзи.
В конном спорте выступят 66-летняя немка Хайдемари Дресинг, ирландка Розмэри Гаффни и норвежец Йенс Лассе Докен.