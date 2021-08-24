IKEA: хотим быть больше, чем просто рабочим местом
”Где вы черпаете энергию? Что бы вы сделали, если бы у вас был неограниченный бюджет на десять дней? О каком отпуске вы мечтаете?” — такие нетрадиционные опросы задают кандидатам на работу в IKEA. ”Подобные вопросы на собеседовании довольно неожиданны, но в то же время очень оживляют беседу. С того момента, как я пришел устраиваться на работу в IKEA, я почувствовал, что IKEA как работодатель ценит меня таким, какой я есть. Они понимают мои ценности и взгляды, так что работа в IKEA для меня определенно больше, чем просто обычная работа”, — поясняет Кырре. Он добавляет, что его первая встреча с сотрудником по персоналу прошла в форме весьма открытой и искренней беседы, во время которой они больше узнали о личности друг друга.
Слушай свое сердце
Важность ценностей особенно очевидна в принципах работы IKEA. По словам руководителя отдела по управлению персоналом и корпоративной культуре IKEA Eesti Инги Керес, работа команды крупного шведского предприятия основана на базовых принципах, таких как сплоченность, равенство, благополучие людей и планеты, простота, общая ответственность и бережливость. Представители компании убеждены, что если ценности IKEA и сотрудника совпадают, совместно принимаются лучшие решения, достигаются поставленные цели и ежедневная работа для людей становится легче и приносит больше удовлетворения.
”Считается, что при принятии решений люди исходят из своих внутренних чувств. Мы в IKEA напротив верим, что при принятии решений влияют прежде всего наши ценности. Они похожи на компас, который не позволяет нам сбиться с пути и помогает сотрудникам ощущать себя ценными и полноправными членами команды”, — говорит Керес. Единая униформа IKEA также способствует созданию ощущения команды. Весь персонал IKEA носит одинаковую униформу, чтобы все чувствовали себя равными. ”Все сотрудники, которые носят униформу IKEA, являются частью одной команды, независимо от того, в каком отделе или в каком государстве они работают”, — добавляет руководитель отдела по управлению персоналом и корпоративной культуре IKEA Eesti.
Осенью 2022 года IKEA откроет свой первый большой магазин в Таллинне и в связи с этим планирует набрать еще больше членов команды на различные позиции — оформителей, консультантов по продажам, логистов, работников ресторана и другие. Всего IKEA предложит работу около 300 новым сотрудникам.
Премии для всех
По словам Йонаса Кырре, есть несколько причин, по которым ему нравится работать именно в IKEA. Во-первых, работу в IKEA нельзя назвать обычной. ”Сплоченность имеет в IKEA ключевое значение, и это означает, что все работники рассматриваются как члены единой общины. На работе мы больше, чем просто коллеги — мы вкладываем время, чтобы создать хорошие отношения”, — поясняет Кырре, который любит общение.
Кроме того, в IKEA есть фиксированная почасовая оплата, а сверхурочные всегда компенсируются. ”Работая в IKEA, я всегда знаю, сколько могу заработать каждый месяц. Плюс в IKEA есть прекрасное правило, что при достижении целей премия выплачивается всем работникам, независимо от их позиции в компании. Единственное условие — сотрудник должен проработать на предприятии не менее одного года. Таким образом, премию за проделанную работу получают не только руководство и команда продаж, но и уборщики, сотрудники службы безопасности, работники ресторана, логисты и складские рабочие”, — говорит руководитель проектов по работе с бизнес-клиентами IKEA и добавляет, что если в ходе работы возникают ситуации, когда рабочий день длится больше запланированного, оплачиваются и все сверхурочные. ”На мой взгляд, рабочая и личная жизнь в IKEA очень хорошо сбалансирована, и это позволяет проводить достаточно много времени с семьей и друзьями”, — говорит Кырре.
Помимо современной рабочей среды, хороших коллег и достойной зарплаты IKEA предлагает и другие преимущества. Например, компенсацию занятий спортом, возможности обучения и развития и бесплатно фрукты и овощи, кофе и чай. Кроме того, все сотрудники получают скидки в магазине IKEA и первыми знакомятся с самыми новыми товарами. Конечно, есть также командные мероприятия и совместные праздники.
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