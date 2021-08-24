IKEA: хотим быть больше, чем просто рабочим местом

”Где вы черпаете энергию? Что бы вы сделали, если бы у вас был неограниченный бюджет на десять дней? О каком отпуске вы мечтаете?” — такие нетрадиционные опросы задают кандидатам на работу в IKEA. ”Подобные вопросы на собеседовании довольно неожиданны, но в то же время очень оживляют беседу. С того момента, как я пришел устраиваться на работу в IKEA, я почувствовал, что IKEA как работодатель ценит меня таким, какой я есть. Они понимают мои ценности и взгляды, так что работа в IKEA для меня определенно больше, чем просто обычная работа”, — поясняет Кырре. Он добавляет, что его первая встреча с сотрудником по персоналу прошла в форме весьма открытой и искренней беседы, во время которой они больше узнали о личности друг друга.