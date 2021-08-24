Новая униформа IKEA — символ сплоченности и равенства
”Униформа не только представляет компанию, но и многое говорит о том, кто мы. В IKEA все носят одинаковую униформу — от руководителей до офисных и складских работников. Это наш способ следовать нашим ценностям равенства и сплоченности. В униформе мы — часть команды IKEA независимо от того, в какой части мира работаем или какое отделение представляем”, — говорит Алексей Михайлов, руководитель Пункта заказа и выдачи товаров IKEA в Таллинне.
Он добавляет, что единая униформа — это часть корпоративной культуры и процесса обслуживания клиентов IKEA. „Если вы работаете в IKEA, вам никогда не нужно беспокоиться о том, что надеть утром. Наша униформа модная, удобная и экологичная. Кроме того, мы высоко ценим безопасность, поэтому во всех магазинах IKEA работники носят защитную обувь”, — поясняет Михайлов.
Результат совместной работы дизайнеров и сотрудников
Униформа, созданная собственными дизайнерами IKEA, отражает принципы демократического дизайна компании. Например, форму, функциональность, качество, экологичность и доступные цены, как и на все на остальные товары IKEA. Униформа была вдохновлена шведскими традициями компании.
”Выбор синего и желтого цветов обоснован цветами шведского флага. Эта комбинация отражает наше скандинавское происхождение и очень практична. Желтый цвет делает наших сотрудников заметными в магазине”, — говорит Алексей Михайлов.
Кроме того, при разработке униформы акцент был сделан на экологичность. ”Новая униформа IKEA изготавливается с меньшим использованием материалов, воды и химических веществ. Используемый текстиль изготовлен из хлопка из устойчивых источников, переработанного полиэстера и целлюлозного волокна, полученного из переработанной древесины. Мы также подумали о том, когда одежда отработает свое — большинство деталей можно будет отправить на переработку”, — поясняет руководитель Пункта заказа и выдачи товаров IKEA .
На новой униформе нет обычной маркировки размеров, поскольку в IKEA работников судят не по их размеру и фигуре. Так что вместо обычных символов XS-XL на униформе используется специальная маркировка размеров от C до Y.
Перед глобальной сменой униформы 400 работников IKEA в разных странах протестировали новую форму. На протяжении периода тестирования их просили делиться своим мнением и ощущениями, чтобы выяснить, что делает униформу комфортной, и что стоило бы улучшить. Таким образом, новая униформа — это результат совместных усилий дизайнеров и работников.
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