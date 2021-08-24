Новая униформа IKEA — символ сплоченности и равенства

”Униформа не только представляет компанию, но и многое говорит о том, кто мы. В IKEA все носят одинаковую униформу — от руководителей до офисных и складских работников. Это наш способ следовать нашим ценностям равенства и сплоченности. В униформе мы — часть команды IKEA независимо от того, в какой части мира работаем или какое отделение представляем”, — говорит Алексей Михайлов, руководитель Пункта заказа и выдачи товаров IKEA в Таллинне.

Он добавляет, что единая униформа — это часть корпоративной культуры и процесса обслуживания клиентов IKEA. „Если вы работаете в IKEA, вам никогда не нужно беспокоиться о том, что надеть утром. Наша униформа модная, удобная и экологичная. Кроме того, мы высоко ценим безопасность, поэтому во всех магазинах IKEA работники носят защитную обувь”, — поясняет Михайлов.

Результат совместной работы дизайнеров и сотрудников



Униформа, созданная собственными дизайнерами IKEA, отражает принципы демократического дизайна компании. Например, форму, функциональность, качество, экологичность и доступные цены, как и на все на остальные товары IKEA. Униформа была вдохновлена шведскими традициями компании.

”Выбор синего и желтого цветов обоснован цветами шведского флага. Эта комбинация отражает наше скандинавское происхождение и очень практична. Желтый цвет делает наших сотрудников заметными в магазине”, — говорит Алексей Михайлов.

Кроме того, при разработке униформы акцент был сделан на экологичность. ”Новая униформа IKEA изготавливается с меньшим использованием материалов, воды и химических веществ. Используемый текстиль изготовлен из хлопка из устойчивых источников, переработанного полиэстера и целлюлозного волокна, полученного из переработанной древесины. Мы также подумали о том, когда одежда отработает свое — большинство деталей можно будет отправить на переработку”, — поясняет руководитель Пункта заказа и выдачи товаров IKEA .