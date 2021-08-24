Дни Ласнамяэ: на озере Паэ появился прокат лодок

”Во время катания на лодке можно получить совершенно новые впечатления как от озера Паэ так и от окружающего его одноименного парка. Мы впервые предлагаем воспользоваться такой возможностью в Ласнамяэ и я надеюсь, что таллиннцы тепло примут ее, и в следующий раз прокат лодок на озере Паэ проработает подольше. Естественно, во время катания на лодке следует соблюдать требования безопасности и не беспокоить птиц, которые гнездятся на озере”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Прокат лодок открыт на северном берегу озера Паэ по 29 августа ежедневно с 10 до 19 часов. Перед катанием на лодке все проходят инструктаж по безопасности и получают спасательные жилеты, ношение которых обязательно. Несовершеннолетние могут кататься на лодке только в сопровождении родителя. На воду не будут пускать людей с признаками употребления алкоголя, а также в лодку запрещено брать с собой алкогольные напитки. Запрещено купаться в озере и выходить на расположенный посреди озера Паэ остров. Также нельзя тревожить гнездящихся на острове птиц и приставать к берегу в не предусмотренных для этого местах.

Лодки на озере Паэ сдает в аренду Bell-Marine OÜ, и это платная услуга. Прокат лодки на один час стоит 10 евро и платить можно только наличными. Лодку можно арендовать при наличии свободных лодок, также рекомендуется одеваться по погоде. Одна лодка вмещает до четырех людей.

Проходящие 21-29 августа Дни Ласнамяэ — разносторонний городской фестиваль, где есть место для музыки, искусства и других интересных мероприятий в городской среде. Все мероприятия в рамках Дней Ласнамяэ (искл. прокат лодок) проходят бесплатно! Организаторы могут внести в программу изменения. Более подробная программа доступна на сайте tallinn.ee/lasnamae и на странице Управы района Ласнамяэ в Facebook.

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