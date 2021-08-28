Невероятное путешествие на Хийумаа, часть вторая: блогеры составили список мест, которые обязательно стоит посетить на острове

"Наше путешествие по Хийумаа продолжается, на этот раз мы едем на юг. Посетим самую старую церковь острова, замок Сууремыйза, мыс Sääretirp, порт Orjaku и развлекательный центр Маяк — пишут блогеры в описании к видео. — Если вы планируете поездку на Хийумаа в ближайший год, то досмотрите видео до конца, мы разыграем то, что поможет вам сэкономить в такой поездке. Поехали!"

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.