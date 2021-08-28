Невероятное путешествие на Хийумаа, часть вторая: блогеры составили список мест, которые обязательно стоит посетить на острове
"Наше путешествие по Хийумаа продолжается, на этот раз мы едем на юг. Посетим самую старую церковь острова, замок Сууремыйза, мыс Sääretirp, порт Orjaku и развлекательный центр Маяк — пишут блогеры в описании к видео. — Если вы планируете поездку на Хийумаа в ближайший год, то досмотрите видео до конца, мы разыграем то, что поможет вам сэкономить в такой поездке. Поехали!"
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