«Космос» начинает сезон!

10 августа состоялось организационное собрание таллинского «Космоса», на котором игрокам были представлены специалисты, обозначившие программу подготовки клуба к предстоящему сезону. В новый сезон «Космос» поведёт известный латвийский специалист Александр Дибривный, ранее возглавлявший многократного чемпиона Латвии «Никарс» в качестве главного тренера, а затем и спортивного директора. Спортивным директором таллинского клуба назначен Валерий Чумаченко, имеющий огромный опыт работы в футзале, в частности, в Российской Федерации.

На собрании присутствовал полный состав «Космоса», завершавший прошлый сезон, и новые цели и задачи были восприняты футболистами с большим энтузиазмом.

Уже на этой неделе «Космос» начинает полноценно готовиться к новому сезону. План подготовки команды состоит из нескольких больших этапов, первым из которых является полный профессиональный медицинский осмотр всех спортсменов. После прохождения медосмотра футболисты приступят к физической подготовке, этой части тренировочного процесса будет уделено огромное внимание. «Космонавтам» предстоит набирать форму как с помощью традиционных занятий, так и используя элементы аэробики, аквааэробики и фитнеса.

В начале сентября команда приступает к тренировкам в зале, чтобы к началу сезона-2021/22 (ориентировочно он начнётся в ноябре) подойти в оптимальных кондициях.

Кроме того, перед игроками были озвучены цели команды на сезон, которые выглядят достаточно амбициозно. Отметим, что в данный момент ведётся постоянная селекционная работа, нацеленная на успешное достижение этих целей. В клубе заявляют, что конечная задача не ограничивается лишь успешным выступлением на внутренней арене в грядущем сезоне, поэтому следить за предстоящими подписаниями «космонавтов» будет более чем интересно.