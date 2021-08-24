24.08.2021, 16:55
ВИДЕО | Чем эстонские деревни отличаются от российских? Блогер отправился в Южную Эстонию, чтобы это выяснить
Screenshot YouTube
Видеоблогер Юлиус в этот раз отправился в Южную Эстонию, чтобы посмотреть на быт обычных хуторян и узнать, что же такое настоящая эстонская деревня.
"Что такое хутор? Чем особенны деревни в Северной Европе? Есть ли деревни в Эстонии и чем они отличаются, к примеру, от российских? Об этом мой новый выпуск из Южной Эстонии. Мы поедем на хутор и узнаем, как живут люди в эстонской деревне" — пишет автор в описании к ролику.
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