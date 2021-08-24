Венгрия против Евросоюза. Поддержит ли премьер Орбан Нuxit?

В качестве обоснования для выхода из ЕС автор статьи указывает следующее: "Наши пути разошлись. В то время как Запад осознанно ломает христианскую мораль и систему ценностей и вместо этого строит космополитичное безликое мировое сообщество, которое базируется на самоуничтожении индивидуума, мы — венгры, поляки и другие европейцы, живущие в центральной части континента, — хотим сохранить наш тысячелетний культурный и религиозный фундамент".

В версии статьи на венгерском языке говорится: "Сейчас мы должны, наконец, серьезно подумать о нашем возможном выходе из союза государств, который истекает кровью, имея тысячи ран, но при этом демонстрирует имперские симптомы и ведет себя пренебрежительно и высокомерно со своими странами-членами в Восточной и Центральной Европе ".

По вопросу отношений Венгрии с ЕС пока в стране царит общественный и межпартийный консенсус, несмотря на глубочайший политический раскол в обществе. То, что о возможном выходе Венгрии из ЕС впервые с 2010 года, когда Орбан вновь стал премьером, написало открыто и серьезно важное, хотя и неофициальное, проправительственное издание, — беспрецедентный случай.

"Пришло время поговорить о Huxit (Hungarn Exit — по аналогии c Brexit) — выходе Венгрии из Евросоюза" — под таким заголовком Magyar Nemzet опубликовала немецкую версию комментария, который вызвал огромный общественный резонанс. О нем сообщили почти все крупные СМИ страны, оппозиционные политики и многие комментаторы выразили возмущение и тревогу. И это неудивительно.

Венгерская проправительственная газета Magyar Nemzet часто поднимает такие темы, которые официально не обсуждаются в стране, но премьер Виктор Орбан и его правительство хотели бы знать, каково общественное мнение на этот счет. Одна из таких тем, о которой написала газета в середине августа, тем самым фактически открыв публичные дебаты, — выход Венгрии из Евросоюза . Эта тема до недавних пор считалась табу даже в правительственных кругах.

Статью написал известный в Венгрии своими правопопулистскими взглядами политолог Тамаш Фрич. Он далеко не политический аутсайдером, напротив, Фрич является влиятельным членом близких к Орбану организаций, в том числе "Форума гражданских объединений". Эта структура периодически организует так называемые "марши мира" — демонстрации в поддержку властей с десятками и сотнями тысяч участников, большая часть которых выступает с антиевропейскими лозунгами.

На этом основании можно полагать, что правительство было заранее информировано о готовящейся публикации или даже одобрило ее. Тему выхода страны из ЕС в последние месяцы затронули — хотя и не напрямую — несколько венгерских политиков.

Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер, формально являющийся вторым лицом в государстве, в начале июля в одном из интервью сказал, что в случае референдума о членстве страны в ЕС лично он проголосовал бы против — иначе, чем во время референдума в 2003 году, который проходил незадолго до большого расширения ЕС на Восток в мае 2004 года.

В конце июля министр юстиции Юдит Варга на своей странице в Facebook перефразировала слова немецкого политика их ХСС Петера Гаувайлера из статьи в газете Frankfurter Allgemeinen Zeitung и написала, что ЕС "больше не пристанище, но в духовном смысле — морг". Министр финансов Михай Варга, напротив, в своем интервью на прошлой неделе сообщил, что лично он на референдуме о членстве Венгрии в ЕС сейчас проголосовал бы "за". Но в конце нынешнего десятилетия, когда Венгрия станет платить в бюджет ЕС больше, чем получать из него, этот вопрос может быть рассмотрен под иным углом зрения.