Зеленский: Россия признана государством-оккупантом. В Киеве приняли декларацию "Крымской платформы"

Спустя более семи лет после аннексии Крыма Россией президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении вопроса о деоккупации полуострова в международную повестку.

В понедельник, 23 августа, была принята декларация Крымской платформы, в рамках которой впервые на международном уровне Россия была признана государством-оккупантом, отметил Зеленский на брифинге по итогам учредительной конференцииукраинской политико-дипломатической инициативы.

Текст документа опубликован на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Согласно тексту документа, участники саммита осуждают действия России в отношении полуострова и его жителей, пишет gazeta.ru.

В частности, ”Крымская платформа” обвинила Москву в ”нарушениях и ограничении прав человека”, ”милитаризации полуострова”, ”изменении демографической инфраструктуры Крыма”, а также в ”препятствовании свободе судоходства” в Азовском и Черном морях. В результате участники саммита договорились рассмотреть возможность введения дальнейших ограничительных мер, ”если действия России этого потребуют”.

Кроме того, в документе указано требование к Кремлю обеспечить представителям Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине ”полный и беспрепятственный доступ в Крым”. В заключении декларации уточняется, что к участию в ”Крымской платформе” также стоит привлечь и российскую сторону.

"Декларация четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, обязательство рассмотреть дополнительные ограничительные санкции против России в случае дальнейшей агрессии, объединение усилий всех стран-участниц для укрепления стабильности в Черноморском регионе", — заявил украинский президент.

"Как описать этот саммит и принятую декларацию максимально коротко и метко? Думаю, хватит четырех слов: вопрос Крыма не закрыт. Или даже трех: Крым — это Украина", — добавил он.

Одновременно Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе и ее декларации.