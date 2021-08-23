Польша построит на границе с Беларусью 2,5-метровый забор

О привлечении военных сил к патрулированию границы с Белоруссией из-за кризиса, связанного с потоком мигрантов, направляющихся в Евросоюз, Блащак сообщал еще 20 августа. Тогда он заявил, что в патрулировании границы принимают участие около 900 военных, напоминает РБК.

По словам Блащака, на границе уже возвели 100 км ограждений, осталось достроить еще 50 км. На фотографиях, опубликованных министром, видно, что пока ограждение представляет собой несколько спиралей колючей проволоки, проложенных параллельно друг другу, их высота меньше человеческого роста.

На участках границы Польши и Белоруссии уже сейчас есть ограждения из колючей проволоки. 21 августа Блащак опубликовал фотографии импровизированного перехода через это ограждение. Прорыв границы он назвал ”грязной игрой Лукашенко и Кремля”.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Варшаву в том, что она устроила конфликт на границе с Белоруссией. По его словам, афганские беженцы уже пошли через Белоруссию на Запад, куда их позвали, обещая принять.

”Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси”, — рассказал Лукашенко на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (цитата по БелТА).

”И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там. Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе — ночью уже у нас 7–8 градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать”, — пояснил президент Белоруссии.