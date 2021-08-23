ВИДЕО | Мэр Кохлта-Ярве: вакцинация в Ида-Вирумаа идет вяло. Мы хотим, чтобы наши люди могли свободно перемещаться

“Очень хорошая погода. Очень хорошее, приподнятое настроение. Радостный день”, — отметила Янченко.

По ее словам, период пандемии коронавируса был для Кохтла-Ярве непростым: возникли дополнительные расходы, люди лишились работы, были приостановлены зарплаты. Янченко похвалила дейтствия правительства, которое помогло экономике компенсацией зарплат и поддержкой инвестиций. Она отметила, что у нынешнего руководства города очень много планов и проектов, внедрение которых зависит от результатов предстоящих муниципальных выборов.

Янченко признала, что вакцинация в Ида-Вирумаа идет слишком медленными темпами, но эту ситуацию пытаются исправить, чтобы люди могли свободно перемещаться и участвовать в мероприятиях.

Если говорить о президентских выборах, то о Керсти Кальюлайд Янченко не может сказать ничего плохого. Мэр отмечает, что Кальюлайд, в отличие от предыдущих президентов, активно общалась с местными самоуправлениями.

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