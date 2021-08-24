Новый метод безоперационной подтяжки лица — SMAS-лифтинг!
Миллионы людей хотят выглядеть молодыми, но лишь немногие прибегают к помощи пластических хирургов из-за рисков, связанных с операцией. Надежды пациентов на выполнение подтяжки кожи лица, тела без риска для здоровья, связанного с проведением оперативного вмешательства, стали явью. Подтянуть ткани кожи, сделать лицо моложе и привлекательнее можно в Таллинне в центре аппаратной и лазерной косметологии Royal Esthetic с помощью ультразвукового HIFU SMAS-лифтинга лица.
Подтяжка кожи лица без скальпеля и разрезов кожи теперь возможна!
Что такое безоперационный SMAS-лифтинг?
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SMAS-ЛИФТИНГ — это методика, которая создана для тех, кто не готов делать пластическую операцию, но хотел бы существенно подтянуть кожу. Новый метод ультразвукового лифтинга на аппарате или, иными словами, безоперационный SMAS-лифтинг позволил перевести процедуру, которая относилась к области пластической хирургии, в область терапевтической аппаратной косметологии. То, что еще вчера невозможно было даже представить, сегодня стало реальностью — SMAS-лифтинг без скальпеля хирурга.
В большинстве методик лифтинга используют тепловое воздействие, которое действует только на поверхностные слои кожи, а “дотянуться” до более глубоких слоев, где есть проблемы, не получается.
С появлением ультразвукового лифтинга теперь есть возможность направить энергию на различные необходимые глубинные слои.
Процедура не требует уколов или хирургического вмешательства!
Что означает SMAS (Superficial Musculo-Aponeurotic System), или мышечно-апоневротический слой?
Это слой из эластиновых и коллагеновых волокон, который покрывает мимические мышцы лица. По сути — это каркас, который обеспечивает четкий овал лица. С возрастом функция SMAS ухудшается — растягиваются волокна коллагена и естественный каркас “плывет”, происходит обвисание кожи и других мягких тканей лица и тела. Как результат — опущение бровей, щек, появление излишков кожи век, деформация и потеря четкости овала лица, появление “второго подбородка”, “брылей”, носогубных складок, “рыхлости” подкожных тканей.
Для восстановления четкого овала лица необходимо сократить по объему и переместить вверх именно мышечно-апоневротический слой (SMAS). До появления ультразвукового лифтинга это возможно было только при хирургической пластике с применением общей анестезии.
Глубина проникновения ультразвукового импульса при проведении процедуры составляет до 5 мм. По сравнению с другими методиками, которые воздействуют на глубине всего 1,5 мм, это своеобразный прорыв в косметологии, сравнимый по эффективности только с методами пластической хирургии!
Как проводится безоперационный ультразвуковой HIFU SMAS-лифтинг?
Процедура лифтинга проводится с помощью аппарата, который обеспечивает возможности осуществлять воздействие на строго заданной глубине, не затрагивая окружающие ткани, в этой точке ткань прогревается до 65-70 °С. Датчик создает на заданной глубине своеобразные линии из точек термокоагуляции, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, сжимает и сокращает коллагеновые волокна, а также активирует образование новых волокон эластина и запускает процесс неоколлагенеза. Это позволяет получить эффект объемного 3D-лифтинга во всех слоях мягких тканей лица.
Синтез новых коллагеновых волокон может растянуться на 3-4 месяца, обеспечивая нарастающий визуальный эффект.
SMAS-лифтинг — это не больно!
Перед процедурой специалист наносит на кожу охлаждающий гель, затем с помощью линейки проводится тщательная разметка зоны обработки, по которой и осуществляется ультразвуковое воздействие. При этом пациенту абсолютно комфортно и может ощущаться только тепло, легкое покалывание и натяжение кожных покровов.
Натяжение и моментальный лифтинг обеспечиваются двумя факторами: уменьшением объема SMAS и перемещением ее вверх в результате сжатия и сокращения по длине коллагеновых волокон от нагрева.
Длительность процедуры составляет 30-60 минут. У многих клиентов эффект ощущается сразу, но окончательный результат в процессе ремоделирования и обновления коллагена нарастает в течение 3-4 месяцев. Процедура ультразвукового SMAS-лифтинга лица выполняется чаще всего однократно ( 1 раз в 2-3 года).
На какие области можно проводить безоперационный SMAS лифтинг?
Сеансы зачастую проводятся не только на лице, но и на шее, чтобы не было резкого контраста после подтяжки. Процедуры показаны не только с целью коррекции уже имеющихся проблем, но и с целью профилактики птоза мягких тканей. Так же есть возможность провести безоперационный лифтинг и в области декольте.
ПОКАЗАНИЯ к ультразвуковому лифтингу:
- Деформация и потеря четкости овала лица (гравитационный птоз)
- Снижение плотности кожи и подкожных структур лица и тела
- Опущение и углубление носогубных складок
- Опущение щек и уголков губ
- Птоз верхнего века и опущение бровей
- “Складки грусти” в области углов рта
- “Второй подбородок”: дряблость и обвисание кожи под подбородком и в области шеи
- Снижение тонуса кожи в результате растяжения подкожных коллагеновых и эластиновых волокон в области внутренней поверхности рук, ног, локтей, коленей, ягодиц, живота, лица, шеи, области декольте
- Профилактика возрастных изменений кожи лица и шеи.
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕД ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЕЙ?
Технология ультразвукового SMAS-лифтинга не имеет аналогов. Это единственная процедура, которая воздействует на глубину до 4,5 мм и достигает мышечно-апоневротического слоя (SMAS). Ультразвуковой SMAS-лифтинг прекрасно сочетается с другими аппаратными технологиями, так как имеет свою точку приложения и служит для восстановления овала лица, также помогает повысить тонус кожи, разгладить морщины. Например, данная процедура подходит для тех пациентов, которым не показан термаж из-за анатомического строения кожи (тонкая, сухая кожа, розацеа, липодистрофия и пр.).
Хирургическое вмешательство всегда связано с дополнительными рисками — длительным и болезненным реабилитационным периодом, возможными изменениями внешности, нервным перенапряжением, рисками общего наркоза. Не исключается и так называемый человеческий фактор — слишком велика цена ошибки. Безоперационный SMAS-лифтинг– оптимальное решение для пациентов, которые хотят молодо выглядеть, но не решаются на пластическую операцию, многое перепробовали в косметологии, но хотят более выраженного результата как при пластической операции на лицо, но без хирургического вмешательства. Процедура SMAS-лифтинга востребована у публичных людей (политики, административный и управляющий персонал, масс-медиа, модели, шоумены, преподаватели, юристы и пр.) без потери времени и длительного курса лечения, без реабилитационного периода восстановления.
Ультразвуковой smas лифтинг является одним из самых безопасных и известных методик современной эстетической косметологии.
Что получаем в итоге?
Процедура УЗ SMAS-подтяжки проводиться чаще всего единожды, но за один сеанс пациент может получить невероятный результат:
• Выраженный омолаживающий эффект;
• подтяжкa мягких тканей лица, восстановление былого контура лица;
• лифтинг щек (уходят “брыли” и поднимаются уголки рта);
• лифтинг бровей и верхних век.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО HIFU SMAS-ЛИФТИНГА
Ультразвуковые воздействия хорошо изучены и получили широкое применение во всех областях медицины. Люди доверяют ультразвуку, потому что он широко применяется и практически лишен побочных эффектов. Безопасные параметры воздействия для каждой зоны лица и тела запрограммированы в самом аппарате.
Также безопасность и эффективность ультразвукового SMAS-лифтинга подтверждены многочисленными доклиническими и клиническими испытаниями, проведенными в известных клиниках и научных центрах США (Harvard Medical School; Wellman Center for Photomedicine; Northwestern University School of Medicine; University of California at San Diego).
Эффект, получаемый в результате процедуры HIFU SMAS-лифтинга, имеет место у 89% пациентов и нарастает в течение 90 дней после процедуры. Он настолько значителен, что эта аппаратная технология впервые в истории получила регистрацию FDA (Управление по контролю за качеством продуктов и лекарств в США) в категории “Лифтинг”, что характеризует эту процедуру как эффективную и безопасную.
ЧЕМ ТАК УНИКАЛЕН БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ SMAS-ЛИФТИНГ?
Технология позволяет производить коррекцию всех областей лица.
• Возможность воздействия ультразвуком точно на той глубине, где это необходимо: жировая клетчатка, SMAS, глубокие дермальные слои, без повреждения поверхности кожи.
• Комфортность процедуры, отсутствие болезненных ощущений и высокий процент эффективности.
• Возможность вернуться к привычному графику работы сразу после процедуры.
• Отсутствие шрамов и рубцов.
• Возможность получить результат после 1 сеанса.
• Отсутствие периода реабилитации.
• Сочетание метода УЗ-лифтинга с другими методиками по омоложению лица (безоперационная SMAS-подтяжка рекомендована тем, кому противопоказан термаж, из-за тонкого анатомического строения кожного покрова).
• Возможность проведения в любое время года.
• Безопасность ультразвукового лифтинга для всех систем организма.
Есть ли у метода недостатки?
Методика ультразвукового лифтинга практически не имеет недостатков. Отсутствие реабилитационного периода и побочных эффектов сделали ее косметической технологией “выходного дня”. Всего 1 сеанс, во время которого происходит диагностика и устранение проблемы, делает ультразвуковой лифтинг незаменимым методом для омоложения и устранения возрастных проблем.
Отдаленные результаты после ультразвукового воздействия приятно удивляют, так как с каждым днем кожа становится более подтянутой и молодой. При желании сеанс ультразвуковой SMAS-подтяжки можно повторять 1 раз в 1– 3 года.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ:
Не умывайтесь горячей водой в течение часа после процедуры.
Не посещайте баню и сауну в течение 2-х суток после процедуры.
Избегайте применения отшелушивающих средств в течение недели после процедуры или до тех пор, пока не восстановится чувствительность обработанных зон.
Вы можете наносить декоративную косметику сразу после процедуры.
В случае активного пребывания на солнце после процедуры в течение 1 месяца используйте солнцезащитные средства с SPF не менее 30.
Кому противопоказана процедура?
• При беременности и во время кормления грудью.
• При наличии кардиостимулятора.
• При наличии металлических имплантов в зоне воздействия
(процедуру делать можно при наличии коронок или зубных имплантов !!!).
• При эпилепсии.
• Во время гнойных воспалений кожи.
• В период острых и хронических очагов инфекций в организме.
• При наличии онкологических заболеваний (доброкачественных и злокачественных).
• При склеродермии, системной красной волчанке и других системных заболеваниях соединительных тканей.
Процедура SMAS-лифтинга в Эстонии выполняется в Таллинне в центре аппаратной и лазерной косметологии Royal Esthetic одними из лучших специалистов в этой области.
Регистрируйтесь на процедуру по ознакомительной цене!
Лицо+подбородок всего за 249 € (обычная цена 390€)
Предложение действует до 20.09.2021. Kоличество процедур ограничено.
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