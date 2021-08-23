Как долго длится эрекция?
Женщинам для достижения оргазма требуется достаточно много времени и прелюдия — а именно минут 20-40, чтобы достичь того же уровня, на который ее мужчина взлетел за несколько минут. Держать эрекцию под контролем получается не у многих мужчин, и то не всегда. Начнем с того, что научимся понимать различные эрекции и их причины. Затем уже сможем освоить научно доказанные методы для лучшего контроля эрекции и ее продления.
Какими бывают эрекции?
Никакая это не новость, что обычно эрекция — это результат сексуального возбуждения. Молодым мужчинам достаточно лишь подумать о красивой женщине. Годы спустя для возникновения эрекции нужна уже прямая стимуляция. Возрастным мужчинам иногда недостаточно даже того, когда рука или губы любимой дотрагиваются до его самой чувствительной части тела. В этом случае следует прибегнуть к вспомогательным средствам, чтобы доходящий до пениса поток крови действовал как годы раньше, и мощная эрекция вернулась в спальню.
Утренняя эрекция — она как-то связана с возбуждением? Беспредельна радость женщины, когда мужчина поутру просыпается с эрегированным пенисом, и горе, когда этого уже не случается. В действительности же утренняя эрекция никак не связана с возбуждением мужчины. Ученые поясняют, что по утрам уровень тестостерона у мужчин более высокий и создает рефлекс эрекции. Утренние эротические сны и эрекция, это также т.н. работа эрекционных гормонов в час пик.
Ночная эрекция — если у мужчины со здоровьем все в порядке, то достаточно обыденно, что в стадии РЕМ-сна начинает своевольничать эрекция. Ученые никак не приходят к общему мнению, от чего это возникает, но одно из вероятнейших объяснений — это высвобождение большего количества окиси азота в этой фазе сна. Научно доказано, что окись азота играет важную роль в направлении эрекционной крови в пенис.
Эрекция как рефлекс — внезапная стимуляция нервов в случае страха, испуга также может вздыбить малыша. Рефлекс эрекции не означает, что с мужчиной что-то не так и для секса ему требуются устрашающие ситуации. Это эрекция не сексуального типа и проходит быстро.
Эрекция случайной стимуляции — это такая надоедливая эрекция, которая наступает в ненужный момент. Обычно такая реакция возникает, если что-то натирает пенис. Например, слишком тесное белье. Вот именно поэтому среди мужчин стали невероятно популярными боксеры.
Эмоциональная эрекция — эта может стать неловким сюрпризом в штанах. Глубокие эмоции и мысли, например о грусти, радости, любви, могут привести к рефлексу эрекции. Например, эрекция при выступлении на сцене Евровидения, конечно же, неприятна для самого человека. Эмоциональная эрекция при мысли о браке является положительной, но когда ты думаешь о чей-то болезни, то, конечно же, это достаточно дискомфортно. Такая эрекция не является сексуальной. Ученые до сих пор не могут выяснить, почему пенис так реагирует.
Сексуальная эрекция — как долго она длится?
Несексуальные эрекции проходят быстро. Для подавления ее в ненужный момент советуют подумать о голой старушке или прикусить свой язык. Сексуальная эрекция — это та, длительность которой хотят продлить как мужчины, так и женщины. Начиная с возраста 40 лет сексуальная способность мужчины значительно снижается. Дальше уже на каждые 10 лет эрекция падает примерно на 10 %. Хозяйка Черной Пантеры Инна хвалит тех женщин, которые не боятся активно покупать своим мужчинам природные, делающие эрекцию более мощной и сокращающие время на восстановление капсулы эрекции.
Нормальная сексуальная эрекция длится от нескольких минут до получаса без каких-либо вспомогательных средств. А вот женщине для достижения оргазма требуется минут 20-40! Тем самым проблема в отношениях уже прописана. По данным исследований, эякуляция у мужчины наступает через 3-7 минут после непрерывной стимуляции пениса в виде мастурбирования или же во время пенетративного секса. После этого эрекция тухнет. Если мужчина на дружеской ноге с курением и алкоголем или же страдает такими болезнями как диабет, заболевания сердца, высокий уровень холестерина и прочие, то его мелкие сосуды в пенисе стареют быстрее и окись азота не способна выполнить свою роль в создании эрекции и ее сохранении.
Как уменьшить время на восстановление после эякуляции?
Молодой мужчина способен снова запрыгнуть на коня уже через 10-15 минут. Господину более старшего возраста потребуется на повторный круг 12-24 часа. Здесь помогут природные капсулы эрекции, поддерживающие восстановление тела.
Эрекция слишком коротка — как же тогда женщине достичь оргазма?
В спальнях миллионов пар это обыденная проблема. Если мужчина за 3-7 минут озорства уже на финише, у женщины не остается никакой возможности получить оргазм. Мужчине в этом случае нужно менять фокус секса с себя ради предоставления наслаждения женщине. Длительная любовная игра с поцелуями, поглаживаниями и обязательно со стимуляцией клитора повышает уровень возбужденности женщины. Давайте не забывать, что 75 % женщин получают оргазм через массирование клитора! Так как семяизвержение мужчины требует ритмичной стимуляции пениса в течение нескольких минут, то смена поз продлевает длительность эрекции.
Посасывающая клитор секс-игрушка — тайное оружие мужчины для соблазнения женщины
Кольца для пениса продлевают длительность эрекции
Кольцо для пениса — это обязательное вспомогательное средство мужины в спальне. Кольцо т.с. закупоривает в пенисе кровообращение и не позволяет снижаться эрекции. Чувствительность мужчины с кольцом снижается, но вот женщина благодаря этому более удовлетворена. При удалении кольца для пениса оргазм становится намного мощнее.
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