Как долго длится эрекция?

Женщинам для достижения оргазма требуется достаточно много времени и прелюдия — а именно минут 20-40, чтобы достичь того же уровня, на который ее мужчина взлетел за несколько минут. Держать эрекцию под контролем получается не у многих мужчин, и то не всегда. Начнем с того, что научимся понимать различные эрекции и их причины. Затем уже сможем освоить научно доказанные методы для лучшего контроля эрекции и ее продления.

Какими бывают эрекции?

Никакая это не новость, что обычно эрекция — это результат сексуального возбуждения. Молодым мужчинам достаточно лишь подумать о красивой женщине. Годы спустя для возникновения эрекции нужна уже прямая стимуляция. Возрастным мужчинам иногда недостаточно даже того, когда рука или губы любимой дотрагиваются до его самой чувствительной части тела. В этом случае следует прибегнуть к вспомогательным средствам, чтобы доходящий до пениса поток крови действовал как годы раньше, и мощная эрекция вернулась в спальню.

Утренняя эрекция — она как-то связана с возбуждением? Беспредельна радость женщины, когда мужчина поутру просыпается с эрегированным пенисом, и горе, когда этого уже не случается. В действительности же утренняя эрекция никак не связана с возбуждением мужчины. Ученые поясняют, что по утрам уровень тестостерона у мужчин более высокий и создает рефлекс эрекции. Утренние эротические сны и эрекция, это также т.н. работа эрекционных гормонов в час пик.

Ночная эрекция — если у мужчины со здоровьем все в порядке, то достаточно обыденно, что в стадии РЕМ-сна начинает своевольничать эрекция. Ученые никак не приходят к общему мнению, от чего это возникает, но одно из вероятнейших объяснений — это высвобождение большего количества окиси азота в этой фазе сна. Научно доказано, что окись азота играет важную роль в направлении эрекционной крови в пенис.