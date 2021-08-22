ВИДЕО | Блестящий дебют! Эрик Сорга в чемпионате Голландии забил два мяча!

Сорга начал матч в стартовом составе. Первый гол он записал на свой счет в добавленное к первому тайму время, а второй раз поразил ворота соперника на 53-й минуте.

Первый гол

Sorga met zijn eerste voor @VVVVenlo en wat voor één! 🔥👏



📺 ESPN

#⃣ #vvvalm pic.twitter.com/ebvPjHiBIt — ESPN NL (@ESPNnl) August 21, 2021

Второй гол





"Een nieuw fenomeen in Venlo lijkt geboren" 👀



📺 ESPN

#⃣ #vvvalm pic.twitter.com/QzOvUenrEV — ESPN NL (@ESPNnl) August 21, 2021





Причем в дебютном для Сорги матче его команде пришлось дома отыгрываться — Almere вышел вперед уже на третьей минуте.

Это была первая победа Venlo в новом сезоне, до этого у команды была ничья и поражение. С четырьмя очками команда Сорги занимает 9-е место.

22-летний Сорга по-прежнему официально является игроком американского клуба DC United и перешел в Голландию до конца сезона на правах аренды.