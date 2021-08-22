22.08.2021, 14:57
ВИДЕО | Блестящий дебют! Эрик Сорга в чемпионате Голландии забил два мяча!(1)
Foto: VVV-Venlo/Facebook
Недавно перешедший в клуб первой голландской лиги нападающий сборной Эстонии Эрик Сорга помог своей команде Venlo победить Almere, забив два мяча.
Сорга начал матч в стартовом составе. Первый гол он записал на свой счет в добавленное к первому тайму время, а второй раз поразил ворота соперника на 53-й минуте.
Первый гол
Второй гол
Причем в дебютном для Сорги матче его команде пришлось дома отыгрываться — Almere вышел вперед уже на третьей минуте.
Это была первая победа Venlo в новом сезоне, до этого у команды была ничья и поражение. С четырьмя очками команда Сорги занимает 9-е место.
22-летний Сорга по-прежнему официально является игроком американского клуба DC United и перешел в Голландию до конца сезона на правах аренды.