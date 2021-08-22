ГАЛЕРЕЯ | На таллиннском международном турнире экстремалов эстонец занял седьмое место

У скейтбордистов победу праздновал бразилец Иван Монтейро (92,75 балла), второе место занял словак Ришо Тури (90,50) и британец Алекс Декунья (89). Единственный представитель Эстонии в финале — Рауль Урберг (82,25) — оказался седьмым.

Соревнования велосипедистов-экстремалов выиграл американец Брок Рейфорд (92,33), испанец Кураж Адамс (92) стал вторым, а третье место занял еще один представитель США — Рид Старк (87,33).

Турнир Simple Session прошел в 21-й раз. Участие в нем принял в общей сложности 61 спортсмен-экстремал, пишет rus.err.