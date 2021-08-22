На Керсти Кальюлайд обратят особое внимание? МИД России пообещал ”сделать выводы” в отношении участников ”Крымской платформы”

”Вместо того, чтобы участвовать в не относящейся к повестке Крыма некой ”платформе”, можно было бы посвятить это время посещению полуострова и ознакомлению со всеми аспектами его жизни: и проблемами, и трудностями, и достижениями, и победами”, — добавила Захарова.

Она назвала лицемерием то, что страны-участники формата ни разу не направляли на полуостров своих послов и ”блокируют любые контакты” с Крымом. Захарова добавила, что введение санкций, которые затрагивают жизни людей, делают такое лицемерие ”преступным”.

О создании ”Крымской платформы” в августе прошлого года заявил президент Украины Владимир Зеленский. Речь шла о площадке, где главы государств, внешнеполитических ведомств и другие официальные представители, а также журналисты и эксперты будут обсуждать вопрос передачи Крыма Украине.

Первый саммит платформы намечен на 23 августа. Встреча пройдет в Киеве. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие делегации 44 стран, 14 из которых будут возглавлять главы государств и правительств. Среди них — президенты прибалтийских стран, Финляндии, Венгрии, Молдавии, Словении, Словакии и Польши, напоминает РБК.

Как мы уже сообщали, президент ЭР Керсти Кальюлайд начала свой визит на Украину в воскресенье, 22 августа.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что организаторы проигнорировали его заявку на участие в платформе.