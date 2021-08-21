За рубежом
21.08.2021, 16:07

Литовская армия начала эвакуацию афганцев из Кабула

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EPA / МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ИСПАНИИ / SCANPIX
Первые шесть человек прибыли в Литву вчера.

Вооруженные силы Литвы начали вывоз афганцев, которые помогали литовцам, из столицы страны Кабула, говорится в сообщении для прессы.

"В конце туннеля есть небольшой огонек. Сценарий эвакуации, наконец, приобрел определенные черты”, — сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Литовское национальное вещание сообщает, что вчера после интенсивных переговоров и встреч с партнерами операция по эвакуации была официально подтверждена. Группа литовских солдат отправится в Кабул для завершения миссии.

Первые шесть человек, в том числе водитель, работавший в представительстве ЕС в Кабуле, и его семья прибыли вчера, согласно сообщению Министерства обороны Литвы. Сегодня заместитель министра обороны Арнольдас Пранцкявичюс выразил благодарность в своем Twitter за успешную операцию Испании, посольству Литвы в Мадриде и Вооруженным силам Литвы.

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