В Бурятии задержали двоих из семи сбежавших из психбольницы осужденных

О побеге семерых осужденных из республиканской психиатрической больницы в Бурятии сообщил ранее в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

Сбежавшие осужденные, которые находились на принудительном лечении в психдиспансере, ранее получили приговоры, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, им инкриминировались кражи и вымогательство, следует из ориентировки на преступников, распространенной МВД республики.