Если талибы узнают, убьют на месте. Каково сейчас быть геем в Афганистане(22)
Если бы кто-то донес, что он гей, его бы арестовали и судили.
Теперь его просто убьют.
"Немедленно и не сходя с места", — уточнил он в интервью Би-би-си.
Талибан придерживается радикально консервативной трактовки шариата. Согласно ей, гомосексуальность карается смертью.
Талибы обещали допустить в правительство женщин и разрешить девочкам учиться (хотя и этим обещаниям не все в мире склонны доверять), но в вопросах, связанных с ЛГБТИК, ни на какой компромисс не идут.
Во время предыдущего правления талибов Абдул еще не родился и знал о них только со слов родителей и старших..
"Я также смотрел кое-какие фильмы, а теперь вот сам оказался в таком кино", — говорит он.
"В городе была жизнь"
На этой неделе Абдул должен был сдавать выпускные экзамены в университете, обедать с приятелями и навестить своего бойфренда, с которым познакомился в плавательном бассейне три года назад. Вместо этого он четвертый день подряд сидит дома, глядя в окно на вооруженных талибов.
"Стоит мне увидеть их, меня в дрожь бросает, — признается он.- Они убивают мирных жителей. Я не уверен, что смогу открыть рот в их присутствии".
Молодой человек вынужден скрываться не только от властей, но и от друзей и родных.
"Если бы моя семья узнала, они бы меня избили, а может, и убили", — говорит Абдул.
Но это не мешало ему наслаждаться жизнью в центре города.
"Я отлично учился, — рассказывает он. — В городе была жизнь, по улицам гуляли толпы".
Все это исчезло за какую-то неделю.
"Для нас теперь нет будущего, — говорит Абдул. — Я не думаю, что мне удастся завершить образование. Я потерял связь с друзьями и не знаю, в порядке ли они. Мой партнер застрял со своей семьей в другом городе. Я не могу поехать к нему, он не может приехать сюда".
Мысли о самоубийстве
Отец Абдула, госслужащий, прячется. Знакомые Абдулу женщины и девушки предпочитают на всякий случай не выходить из дома — мало ли что талибам не понравится. А если рискуют выбраться, то в сопровождении мужчины.
"Я в тяжелой депрессии, — говорит молодой человек. — Я не раз думал взять да и покончить со всем этим. Я мечтаю жить свободно, чтобы меня не преследовали и не показывали пальцем".
Абдула спросили, что он думает про видеокадры, на которых афганцы погибали в аэропорту, пытаясь уцепиться за шасси взлетающих самолетов.
"Они не сошли с ума, — ответил он. — Наверняка у всех был какой-нибудь бизнес или хорошая работа, но они не сошли с ума… Они просто знают, что для них не безопасно".
"Молитесь за нас"
Абдул ищет способ уехать из страны и надеется на международных правозащитников и благотворителей.
Он слышал, что Соединенное Королевство обещало принять у себя 20 тысяч афганцев, но не знает, как зарегистрироваться и подать заявление.
Stonewall, британское благотворительное общество, отстаивающее права ЛГБТИК, недавно призвало правительство "помочь ЛГБТ и другим беженцам из Афганистана выжить, переехать и процветать".
"Если кто-то меня услышит, я хочу сказать, что имею право жить свободно и безопасно, — сказал Абдул. — Мне 21 год, и до сих пор вся моя жизнь протекала среди войны, взрывов, потери друзей и родных. Просто молитесь за нас. Молитесь о нашем спасении".