По подозрению в ритуальных убийствах на северо-западе России задержаны две семейные пары

Как сообщил в пятницу Следственный комитет России, сначала задержаны были жители подмосковной Балашихи Ольга Большакова и Андрей Трегубенко.

Супруги, как отмечается в сообщении ведомства, "познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся сатане, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями".

Сначала в доме супругов нашли наркотики, а затем выяснилось, что они могут быть причастны к ритуальным убийствам, следует из сообщения СКР.

Первое ритуальное убийство, которое произошло в 2016 году в Карелии, по версии следствия, совершил Андрей Трегубенко.

"Находясь в лесном массиве на территории Республики Карелия, желая принести в жертву свою знакомую путем последовательных ритуальных действий, [Трегубенко] ударил ножом потерпевшую, в результате чего от полученных ранений она скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении ведомства.

Второе убийство было совершено в том же году в Ленинградской области — в лесу вблизи станции Приозерск. Для его совершения Трегубенко и Большакова, как считает следствие, вступили в преступный сговор с еще одной семейной парой — Александром и Татьяной Перевозчиковыми-Хмурыми.

"Соучастники подвергли мужчину избиению и затем с помощью ножа совершили его убийство", — заявили в СКР.

На видео, которое опубликовал Следственный комитет, одна из подозреваемых показывает место преступления и говорит, что "смысл [убийства] был — воззвание к темным силам".

Перевозчиковым-Хмурым предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, а Трегубенко и Большаковой, кроме того, вменяют покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

По данным СМИ, первой жертвой сатанистов стала москвичка по имени Виктория, а второй — петербуржец, которого звали Платон. Останки и одежду Платона, как писала "Фонтанка", нашли в 2021 году после проверки показаний на месте убийства.