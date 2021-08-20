Минюст России включил телеканал Дождь в список ”иностранных агентов”

Постановление об этом опубликовано на сайте ведомства.

Кроме того, в список попали ”Важные истории”, а также главный редактор издания Роман Анин, и журналисты Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина.

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Дождь ”неоднократно попадал в поле зрения комиссии”, материалы поступали ”от различных организаций и граждан”. ”Месяц назад мы рассмотрели и направили в компетентные органы обращение одной из российских НКО. Как видите реакция регулятора последовала”, — сказал он.

Весной Минюст внес в реестр СМИ-”иноагентов” издание ”Медуза”. После этого большинство спонсоров отказались работать с изданием, в редакции сократили зарплаты и объявили сбор донатов. Через несколько недель в реестр внесли издание VTimes, основанное в прошлом году бывшими журналистами ”Ведомостей”. Вскоре проект закрылся.

15 июля Генпрокуратура России признала ”нежелательной организацией” американскую компанию Project Media, Inc., которую ранее СМИ связывали с расследовательским медиа ”Проект”. В тот же день ”иностранными агентами” назвали журналистов ”Проекта” Романа Баданина, Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову, Петра Маняхина и Марию Железнову, а также главного редактора ”Открытых медиа” Юлию Ярош, ее заместителя Максима Гликина, а также корреспондентку ”Радио Свобода”* Елизавету Маетную*.

Неделей позже Минюст внес в список СМИ-”иностранных агентов” издание The Insider. Тогда же в реестр попали журналисты ”Проекта” Софья Гройсман, Михаил Рубин и Юлия Апухтина, журналист ”Открытых медиа” Илья Рождественский и журналист Алексей Постернак.

В начале августа Роскомнадзор заблокировал три проекта, связанные с Михаилом Ходорковским — ”Открытые медиа”, ”МБХ медиа” и ”Правозащита Открытки” — из-за связи с ”нежелательными организациями”. Вскоре проекты объявили о закрытии.