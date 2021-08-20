Лондон ввел санкции против семи россиян, причастных к отравлению Навального

Великобритания ввела санкции в отношении семи человек, которые, по данным британских властей, являются сотрудниками российской разведки и подозреваются в причастности к отравлению Алексея Навального. Соответствующее дополнение было внесено в санкционный список и опубликовано на официальном сайте британского правительства в пятницу, 20 августа, в годовщину отравления российского оппозиционного политика. Новые санкции наложены на Алексея Александрова, Владимира Паняева, Ивана Осипова, Владимира Богданова, Кирилла Васильева, Станислава Макшакова и Алексея Седова.

Как утверждается в документе, Александров был сотрудником отдела криминалистики в Томске, где был отравлен Навальный: "Доказательства, включая записи телефонных разговоров и поездки, позволяют предположить, что Алексей Александров был одним из оперативников, причастных к использованию химического оружия в попытке убийства лидера российской оппозиции Алексея Навального во время его визита в Сибирь в августе 2020 года". Владимир Паняев, согласно документу, является сотрудником Института криминалистики ФСБ, жил в одном доме с Навальным. Иван Осипов — в прошлом врач, сейчас также работает в ФСБ. Генерал-майор Владимир Богданов возглавляет Центр специальной техники ФСБ и является замдиректора научно-технической службы ФСБ. Полковник Станислав Макшаков ранее работал в закрытом военном городке Шиханы-2, где до 2017 года разрабатывали новые виды химического оружия, в том числе нервно-паралитические отравляющие вещества типа "Новичок".

Отравление Навального "Новичком"