ФОТО | В Нарве прошел праздник песни “Наведем мосты”

Праздник песни ”Наведем мосты” назван в честь фразы, которая была объявлена самой красивой фразой эстонского языка: sõida tasa üle silla. Этот праздник призван навести мосты между разными людьми и сообществами. Принять участие в празднике песни приглашались все живущие в Эстонии люди — будь то артисты хоров или просто люди, которые любят музыку и пение. Сборники исполняемых на празднике песен были розданы участникам на месте.

Уникальное концертное представление отправило зрителей в путешествие во времени. На воображаемом мосту встретились разные эпохи, народы и языки. Что происходило во времена Кренгольма? Чем занимались Константин Пятс и Лидия Койдула в Нарве? О чем размышлял Игорь Северянин, и как вспоминают местные жители времена 30-летней давности? Мосты, соединяющие Нарву, — это люди и эпохи.

В репертуаре праздника песни ”Наведём мосты” прозвучали любимые народные песни, связанные с Нарвой. Были исполнены песни на эстонском, русском, белорусском, украинском языках, а также на языках ингерманландских народностей. Были исполнены ”Sõida tasa üle silla”, ”Ta lendab mesipuu poole”, ”Песня про Нарву”, ”По камушкам”, ”Vihma sajab как с ведра”, ”Лучшие девушки в Нарве”, ”Калинка-малинка”, ”Laul Põhjamaast”, ”Isamaa ilu hoieldes”, ”Ei ole üksi ükski maa”, ”Kauges külas”, ”Eilne päev”. На сцену вышлит дирижеры Марина Косолапова, Индра-Мирелль Зейнет и Оливер Повел-Пуусепп, хором национальных меньшинств руководила Мария Васильева и Надежда Москалева, концертмейстер — Ольга Сергеева. Солисты — София Рубинa, Миртель Пыдра, Рафаэль Шарафетдинов, Алина Ворончихина, Владимир Чердаков, Беатриче Хубер, Индра-Мирелль Зейнет и Оливер Повел-Пуусепп.