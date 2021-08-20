Диалог и красные линии: что Меркель скажет Путину и Зеленскому на прощание

ФРГ пообещала уже до 1 сентября начать договариваться с Москвой о продлении контракта. В преддверии визита правительство назначило спецпредставителя по вопросам транзита газа через Украину. Им стал гамбургский бизнесмен Георг Вальдерзее (Georg Graf Waldersee), который уже занимался этим вопросом.

В связи с этим ожидается, что одной из главных тем встречи Меркель с Путиным будет реализация договоренностей, достигнутых ею в июле с президентом США Джо Байденом. В обмен на отказ Вашингтона от новых санкций против проекта Берлин, помимо прочего, обязался добиться продления транзита российского газа через Украину после 2024 года, когда истекает нынешний контракт.

Хотя визит прощальный, канцлер продолжает свою линию на диалог с Россией, несмотря на сильно охладевшие отношения, говорит Сюзан Стюарт (Susan Stewart), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). По ее словам, для Берлина важны актуальные вопросы как двусторонней, так и международной повестки. Так, Меркель едет в Москву и Киев за считанные дни до предполагаемого завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", который годами был предметом международных споров.

Так совпало, что ее — очевидно, последние в должности канцлера — встречи с Путиным и Зеленским проходят на фоне круглых дат. Это и 30-й юбилей августовского путча, давшего толчок развалу СССР и независимости Украины , и годовщина отравления оппозиционера Алексея Навального, в спасении которого Меркель сыграла не последнюю роль.

Ангела Меркель верна себе. Когда в июне, вдохновившись примером президента США Джо Байдена , канцлер Германии вместе с президентом Франции предложила провести саммит ЕС — Россия , стало понятно, что она хочет еще раз встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным еще до выборов в бундестаг 26 сентября, после которых ее 16-летнее правление закончится. ЕС идею не поддержал, и в пятницу, 20 августа, Меркель летит в Москву одна. Спустя два дня, 22 августа, она посетит Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским .

Россия пока принципиально не возражала против продления транзита. Хотя некоторые эксперты ожидают, что теперь, когда "Северный поток — 2" почти готов, США отказались от новых санкций, а время правления Меркель истекает, Путин вряд ли пойдет на конкретные обещания. "Шансы на договоренность с Кремлем плохие", — говорит Сюзан Стюарт. В то же время, по ее словам, для Меркель важно "заложить основу будущей договоренности", которой займется уже новое правительство ФРГ.

Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований института Европы РАН, не считает, что у Меркель слабые позиции на встрече с Путиным: "Северный поток — 2" еще не достроен, США не отказались от санкций, а Меркель — не "хромая утка", а политик, передающий эстафету будущему правительству". По словам Белова, в Москве канцлера встретят с "положительными чувствами".

Донбасс, Беларусь, Навальный, Афганистан

Ожидается, что Меркель обсудит с Путиным и выполнение минских договоренностей по Донбассу, где весной было обострение ситуации, а реализация политических аспектов соглашения фактически стоит на месте. Стюарт из SWP не ожидает прорыва: "Не думаю, что российская сторона изменит свою позицию. Скорее мы видим фактическую интеграции этих территорий в Россию, паспорта РФ были выданы сотням тысяч жителей неподконтрольных Киеву регионов".

Эксперт полагает, что Меркель будет говорить с Путиным и о политической ситуации в России, где незадолго до сентябрьских выборов в Госдуму произошло то, что эксперт назвала репрессиями против оппозиции, включая Навального, находящегося в заключении. Канцлер коснется и сотрудничества на уровне гражданского общества после объявления нескольких немецких НКО в РФ нежелательными. Наконец, Меркель планирует обсудить с хозяином Кремля ситуацию в Беларуси, включая миграционный кризис на границе с ЕС, в котором Брюссель обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко.