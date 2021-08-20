В парке Юрьевой ночи возрождается традиция зажжения огня

Мэр Таллинна Михаил Кылварт, старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет и основатель парка Юрьевой ночи Юри Уппин встретились в парке Юрьевой ночи, чтобы обсудить развитие и будущее этого места.

”В нынешнее время в парке Юрьевой ночи проводятся различные мероприятия, однако памятный огонь обычно зажигается лишь в государственные праздники. С сегодняшнего дня пламя на вершине башни в парке Юрьевой ночи будет загораться каждый вечер, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Огонь будет зажигаться сразу после захода солнца — в тот момент, когда опускается флаг Эстонии на башне Длинный Герман. Пламя будет гореть до восхода солнца — момента, когда над башней Длинный Герман вновь возвысится эстонский триколор. Я уверен, что возрождение прекрасной традиции в парке Юрьевой ночи станет достойным жестом к празднованию 30-й годовщины со дня восстановления независимости Эстонии”.

”В парке Юрьевой ночи символически запечатлена вся Эстония, главным образом в те времена, когда народ был особенно сплочен. В парке возведены монументы, напоминающие о важнейших событиях в истории нашего государства, в том числе восстании Юрьевой ночи и Освободительной войне. Таким образом, парк Юрьевой ночи является максимально подходящим местом для памятного огня, — отметил основатель парка Юрьевой ночи Юри Уппин, добавив, что уникальный обычай может привлечь и гостей города. — Зажжение огня играет важную роль в ритуалах и традициях празднования многих знаменательных дат. Однако подобный диалог между пламенем и флагом на расстоянии двух башен является уникальным”.

Расположенный в районе Ласнамяэ парк Юрьевой ночи является самой высокой точкой Таллинна. Здесь, на возвышенности Сыямяэ, в 1343 году прошли сражения между древними эстами и войсками Ливонского ордена. Традиция проведения мероприятий на территории нынешнего парка Юрьевой ночи уводит в 20-е годы прошлого века. В середине 30-х годов началось строительство парка, однако, к сожалению, воплощению этих планов помешала Вторая мировая война. К идее строительства парка вновь вернулись в конце 50-х, однако свой нынешний облик парк обрел только в 2007 году. Тогда же была заложена традиция зажигать огонь каждый вечер, однако впоследствии ее пришлось прервать по причине начала экономического кризиса.