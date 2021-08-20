Талибы ведут охоту на людей, работавших с НАТО и предыдущим правительством Афганистана

Также поступают сообщения о поисках и нападениях на тех, кто сотрудничал с западными СМИ, и членов их семей.

В документе, оказавшемся в распоряжении Би-би-си, говорится, что боевики обыскивают дом за домом, требуя выдачи тех, кто им нужен, и угрожая расправой в противном случае.

После захвата афганской столицы руководство талибов заверяло жителей и международное сообщество, что смена власти не повлечет за собой акций возмездия. Афганцам, сотрудничавшим с прежним правительством и западными организациями, была обещана "всеобщая амнистия".

Тем не менее, нарастают опасения, что с 90-х годов, когда "Талибан" правил страной железной рукой, в идеологии и политике этого радикально исламистского движения мало что изменилось.

Предупреждение об охоте талибов за "коллаборационистами" содержится в конфиденциальном документе, подготовленном Норвежским центром глобального анализа, который обеспечивает ООН разведывательной информацией.

Глава центра Кристиан Неллеманн рассказал в интервью Би-би-си, что у "Талибана" имеются черные списки "коллаборационистов" — все, чьи имена содержатся в них, находятся в огромной опасности. По его словам, вскоре можно ожидать начала массовых казней.

"Есть большое число людей, которых талибы разыскивают в настоящее время, и это кристально ясная угроза, — сказал он. — Есть письменное распоряжение о том, что если эти люди не сдадутся сами, "Талибан" будет задерживать, допрашивать и карать вместо этих людей их родственников".

Накануне стало известно, что на западе Афганистана талибы убили одного и тяжело ранили другого близкого родственника журналиста Deutsche Welle, который уже успел покинуть страну и сейчас находится в Германии.

Как сообщило руководство медиакомпании, остальные члены семьи журналиста смогли спастись в последний момент и сейчас скрываются от талибов. По данным DW, в Кабуле и провинциях боевики приходили с обысками в дома родственников как минимум трех сотрудников компании.