Поход в зоопарк Солнечного города: эстонский природовед Олег Цымбаревич знакомит с насекомыми, которых мы встречаем постоянно, но не замечаем
Лето — время отпусков и каникул, когда взрослые могут больше времени проводить с детьми, отправляясь вместе с ними на какую-нибудь детскую площадку или на пляж, в лес за ягодами или в зоопарк. А вечерами перед сном можно вместе почитать какую-нибудь интересную книжку, например, "Приключения Незнайки и его друзей" Николая Носова.
Истории про коротышек из Цветочного города увлекали и меня в детстве, потом были не менее интересны моим детям, а теперь дошла очередь и до внуков. И, оказывается, что детей — современников интернета и смартфонов — жизнь коротышек в их миниатюрном мире тоже может заинтересовать.
Вот и мы с моим внуком погрузились с головой в мир коротышек, но когда дошли до описания зоопарка Солнечного города, куда отправился Незнайка со своими друзьями, то были удивлены тем, что он населён знакомыми нам слонами, тиграми и бегемотами, только в уменьшенных размерах.
А что, если бы коллекцию этого зоопарка дополнили самыми обыкновенными насекомыми, встречающимися нам каждый день в лесу или на лугах? Для Незнайки, рост которого по описанию в книге был всего лишь около десяти сантиметров, эти насекомые показались бы необычными существами с другой планеты. А слона-то с бегемотом и у нас каждый знает.
Вот, например, если бы в зоопарке Солнечного города появилась такая гусеница бабочки кистехвостки, то наверняка из коротышек, желающих посмотреть на это чудо природы, образовалась бы очень длинная очередь.
Гусеница бабочки кистехвостки обыкновенной, или волнянки античной (Orgyia antiqua), по-эстонски — viljapuu-tupslane.
А вот такого страшного змея можно испугаться до смерти, если встретиться с ним в стране коротышек — там он был бы сравним по размерам с Незнайкой.
Гусеница бабочки бражника винного среднего (Deilephila elpenor), по-эстонски — suur-punasuru.
Не пройти мимо вольера пенницы слюнявой, забавная мордочка которой похожа на обезьянью и словно бы нарисована специально для того, чтобы сбить с толку врагов — настоящие глазки у неё расположены по бокам головки.
Пенница слюнявая, или слюнявица обыкновенная (Philaenus spumarius), по-эстонски — vahtlane ehk vahustaja.
А это что за зверь, похожий на маленького крокодильчика? Не бойтесь — этот "крокодил" не сможет укусить, так как он вообще-то совсем беззубый. И вообще, где вы видели летающих и высоко прыгающих крокодилов?
Это личинка цикадки, родственницы пенницы.
Личинка цикадки.
В следующем вольере нашего воображаемого зоопарка замер странный зверь: бегемот — не бегемот, носорог — не носорог. Может быть, муравьед?
Это жук-долгоносик фрачник обыкновенный. Вот только непонятно, почему фрак у него не чёрного, а желтоватого цвета? Наверное, модник.
Жук-долгоносик фрачник обыкновенный (Lixus iridis), по-эстонски — harkkärsakas.
А дальше дремлет ещё один бегемот-небегемот.
Даже, если присмотреться повнимательнее, то вряд ли в этом чуде-юде можно угадать будущую изящную божью коровку, а это и она и есть, только пока ещё в виде личинки.
Личинка божьей коровки, по-эстонски — lepatriinu vastne.
А рядом с ней отдыхает другой зверь, похожий на кабанчика, и это, оказывается, тоже всего лишь следующая стадия превращений будущей божьей коровки — теперь уже её куколка.
Куколка божьей коровки, по-эстонски — lepatriinu nukk.
Ну, а это ведь теперь точно бегемот, или опять не бегемот?
В стране коротышек этот красивый золотистый жук, который называется бронзовкой, скорее всего, напомнил бы своим видом какого-нибудь бобра или дикого кабана.
Золотистая бронзовка, или бронзовка обыкновенная (Cetonia aurata), по-эстонски — kuldpõrnikas.
А в следующем загоне пасутся какие-то пёстрые черепашки — с виду, кажется, все похожи друг на друга, но расцветка у всех разная.
Это всё клопы-щитники на разных стадиях развития: от первой метаморфозы до взрослого клопа им предстоит преображаться, меняя размер и фасон одёжки до пяти раз.
Личинка клопа-щитника рапсового (Eurydema oleracea), по-эстонски — harilik kapsalutikas.
Каждый клопик выбирает новую одёжку по своему вкусу.
Личинка клопа-щитника рапсового (Eurydema oleracea), по-эстонски — harilik kapsalutikas.
Часто можно наблюдать одновременно щитников на разных стадиях развития, вот как раз здесь рядом "пасутся" уже взрослые особи рапсовых щитников. И тут они в разных нарядах: этот, например в чёрно-жёлтом костюмчике.
Клоп-щитник рапсовый (Eurydema oleracea), по-эстонски — harilik kapsalutikas.
А этому нравится красная отделка.
Клоп-щитник рапсовый (Eurydema oleracea), по-эстонски — harilik kapsalutikas.
А этот франт нарядился, как на маскарад. Еще одна стадия — и он станет взрослым клопом, а в таком возрасте подростки часто любят наряжаться поярче, чтобы видно было издалека — такой вот неформал.
Нимфа щитника серого, или элазмухи берёзовой (лат. Elasmucha grisea).
Хотя чаще всё же у насекомых преобладает осмотрительность: например, эта нимфа щитника черноусого специально выбрала себе в качестве укрытия растение в тон своей одёжке — так гораздо безопаснее.
Нимфа щитника черноусого (лат. Carpocoris purpureipennis).
А вот неподалёку и сам щитник черноусый уже во взрослом возрасте. Правда, с первого взгляда у него трудно найти что-то общее с нимфой — неужели они на самом деле близкие родственники?
Щитник черноусый (лат. Carpocoris purpureipennis).
Совсем ещё юная личинка одного из самых распространённых щитников — щитника зелёного древесного.
Личинка клопа-щитника зелёного древесного (Palomena prasina), по-эстонски — roheline haisulutikas.
А это уже пятая предпоследняя стадия превращения древесного щитника во взрослого клопа. Зелёный щитник выбирает себе для маскировки площадку из зелёных листьев — тут его не сразу заметишь.
Нимфа клопа-щитника зелёного древесного (Palomena prasina), по-эстонски — roheline haisulutikas.
Какой красавец! Или красавица? Мы привыкли к тому, что если в розовом, то, конечно, должна быть красавица. Но только не у щитников: этот только что полинявший из нимфы во взрослую особь щитник ягодный просто ещё не успел окраситься в свои естественные цвета.
Щитник ягодный, или клоп ягодный (Dolycoris baccarum), по-эстонски — marjalutikas.
Но вскоре и он приобретёт свою обычную расцветку.
А в розовом-то, мне кажется, был красивее!
Щитник ягодный, или клоп ягодный (Dolycoris baccarum), по-эстонски — marjalutikas.
От следующей клетки с очередным страшным зверем опять хочется держаться подальше.
И хотя щитник красноногий — один из самых крупных щитников, на самом деле он совершенно безобидный, как впрочем и другие древесные клопы, если не считать неприятного запаха, который некоторые из них испускают, чтобы отпугнуть своих недоброжелателей.
Здесь щитник красноногий похож на огромного краба, вышедшего из моря.
Щитник красноногий (Pentatoma rufipes).
Можно было бы ещё долго наблюдать за щитниками и другими обитателями зелёного зоопарка — все они такие разнообразные и занятные, но уже вечереет, и невдалеке уже слышен звонкий стрекот, предупреждающий о скором закрытии. Значит, пора домой.
В последнем вольере на пути к выходу, кажется, живёт дракон из какой-то волшебной сказки: вот сейчас как дохнёт на посетителей из клетки жарким пламенем! Или, может быть, это последний из выживших динозавров, пойманный на каком-то далёком необитаемом острове?Это он стрекотал?
Хотя этот юный кузнец и выглядит почти как взрослый, но пока ещё крылья у него не совсем выросли, однако, скоро он уже превратиться во взрослого певчего кузнечика и тогда застрекочет во все свои крылья!
Нимфа певчего кузнечика (Tettigonia cantans), по-эстонски — harilik lauluritsikas.
У ворот нас провожает строгий сторож зоопарка в нарядной накидке.
Богатый узор на спинке у этого паука крестовика: такой орнамент можно взять за основу, например, при раскрашивании какой-нибудь вазы или кувшина.
У природы богатая фантазия!
Обыкновенный крестовик (Araneus diadematus), по-эстонски — harilik ristämblik.
На этом поход в воображаемый зоопарк Солнечного города заканчивается, но мы с коротышками успели осмотреть только малую его часть. Значит, обязательно придём сюда ещё раз — ведь коллекция обитателей этого необычного зоопарка безгранична.
Материал также опубликован на сайте RMK.
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