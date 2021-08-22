Поход в зоопарк Солнечного города: эстонский природовед Олег Цымбаревич знакомит с насекомыми, которых мы встречаем постоянно, но не замечаем

Лето — время отпусков и каникул, когда взрослые могут больше времени проводить с детьми, отправляясь вместе с ними на какую-нибудь детскую площадку или на пляж, в лес за ягодами или в зоопарк. А вечерами перед сном можно вместе почитать какую-нибудь интересную книжку, например, "Приключения Незнайки и его друзей" Николая Носова.

Истории про коротышек из Цветочного города увлекали и меня в детстве, потом были не менее интересны моим детям, а теперь дошла очередь и до внуков. И, оказывается, что детей — современников интернета и смартфонов — жизнь коротышек в их миниатюрном мире тоже может заинтересовать.

Вот и мы с моим внуком погрузились с головой в мир коротышек, но когда дошли до описания зоопарка Солнечного города, куда отправился Незнайка со своими друзьями, то были удивлены тем, что он населён знакомыми нам слонами, тиграми и бегемотами, только в уменьшенных размерах.

А что, если бы коллекцию этого зоопарка дополнили самыми обыкновенными насекомыми, встречающимися нам каждый день в лесу или на лугах? Для Незнайки, рост которого по описанию в книге был всего лишь около десяти сантиметров, эти насекомые показались бы необычными существами с другой планеты. А слона-то с бегемотом и у нас каждый знает.

Вот, например, если бы в зоопарке Солнечного города появилась такая гусеница бабочки кистехвостки, то наверняка из коротышек, желающих посмотреть на это чудо природы, образовалась бы очень длинная очередь.

Гусеница бабочки кистехвостки обыкновенной, или волнянки античной (Orgyia antiqua), по-эстонски — viljapuu-tupslane.

А вот такого страшного змея можно испугаться до смерти, если встретиться с ним в стране коротышек — там он был бы сравним по размерам с Незнайкой.

Гусеница бабочки бражника винного среднего (Deilephila elpenor), по-эстонски — suur-punasuru.

Не пройти мимо вольера пенницы слюнявой, забавная мордочка которой похожа на обезьянью и словно бы нарисована специально для того, чтобы сбить с толку врагов — настоящие глазки у неё расположены по бокам головки.