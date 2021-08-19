Испания не пустила в свой порт российские военные корабли

Министерство иностранных дел Испании не ответило на просьбу России о заходе ее двух военных кораблей — большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксирного судна "Алтай" — в порт города Сеута, испанского полуэксклава в Северной Африке. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает испанская пресса.

Так, газета Confidencial, ссылаясь на официальные источники, утверждает, что речь шла о трехдневном визите, который должен был начаться 18 августа. Российские корабли должны были дозаправиться в Сеуте и пополнить запасы продовольствия. Одновременно планировалось, что члены экипажей могли посетить город.

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В соответствии с публикациями, просьба о заходе кораблей была направлена Россией еще в начале лета. В ответ испанский МИД затребовал информацию о маршруте и цели их плавания, на что российская сторона не ответила. Испания, в свою очередь, не ответила на российскую просьбу и, таким образом, не позволила судам зайти в Сеуту.

Мадридский журналист Игнасио Рейес, специализирующийся на военной тематике, в беседе с корреспондентом DW напомнил, что суда ВМС России останавливались в Сеуте в последние десятилетия довольно регулярно. Эти заходы вызывали в последние годы критику со стороны союзников Испании по НАТО и Евросоюзу. Так, Европарламент попросил испанское правительство объяснить, насколько его "гостеприимство" по отношению к россиянам согласуется с санкциями ЕС, наложенными за аннексию Крыма.

В свою очередь, несогласие с заходом российских кораблей неоднократно высказывала Великобритания, учитывая, что Сеута находится недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре. Лондон полагает, что российский флот может использовать свою стоянку для сбора информации об этой базе.

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