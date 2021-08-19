ФОТО | В Ласнамяэ появился новый торговый центр с магазином Prisma(51)
”Мы занимаем позицию лидера цен на эстонском рынке розничной торговли, так что открытие нового магазина Prisma, несомненно, стало долгожданным событием, — заявил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия. — Выбирая концепцию супермаркета для Linnamäe Prisma, мы учитывали характеристики жилого района и желание его жителей делать покупки быстро и с удобством — основу ассортимента составляют продовольственные товары и товары первой необходимости. Linnamäe Prisma будет работать круглосуточно, чтобы в любое время предлагать покупателям широкий выбор товаров и неизменно выгодные цены”.
Разрабатывая товарный ассортимент, в Prisma учли мнение жителей района. ”Для нас очень важно прислушиваться к пожеланиям наших посетителей. Исходя из этого особое внимание мы уделили зоне Food Market, в которой представлен широкий выбор мяса, рыбы и свежеприготовленных кулинарных изделий. В овощном отделе установлены машина для приготовления апельсинового сока и резак для ананасов. Клиенты и в дальнейшем могут оставить свой отзыв о магазине на сайте Prisma или в отделе информации. Формируя ассортимент, мы всегда исходим из пожеланий клиентов и обращаемся к обратной связи”, — добавил Кильпия. — Для Prisma магазин Linnamäe знаменует начало расширения нашей сети. Очень скоро мы откроем новый супермаркет в Тискре, а в новом году появятся магазины в Маарду, Харку, Сауэ и Рапла”
Планируя новые магазины, Prisma придерживается экологических принципов. ”В Linnamäe Prisma мы используем только энергосберегающие LED-светильники. Для отопления помещений и подогрева бытовой воды применяется остаточное тепло технологических систем, что позволяет снизить затраты энергии”, — добавил Кильпия. Торговому центру присвоен класс энергоэффективности B, рядом с ним обустроен и пункт зарядки электромобилей.
По словам Расмуса Тали, исполнительного директора компании Restate, занимающейся разработкой Linnamäe Keskus, Ласнамяэ в целом стремительно развивается. ”Район Ласнамяэ быстро растет, несколько бывших пустырей уже превратились в активно действующие жилые микрорайоны, что создает дополнительную потребность в услугах первой необходимости. В торговом центре Linnamäe представлены продовольственные и потребительские товары, а также важнейшие услуги. В то же время центр не слишком большой, что позволяет делать покупки быстро и с удобством”, — добавил Тали.
Кроме магазина Prisma для посетителей Linnamäe Keskus будут работать аптека Südameapteek, салон красоты Fam, магазин товаров для домашних животных Nostrem Pet, Nordoptika, Laine Lilled, ресторан Kontinent Resto, MySushi, Lillemaagia, ягодный прилавок Jevberry. В центре находятся банкоматы Swedbank и SEB, а также посылочные автоматы Omniva, Itella и DPD. В сентябре в Linnamäe Keskus откроется Olympic Casino.
Развитием центра занимаются Restate и Eventus. Строила центр компания Eventus.