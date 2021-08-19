ВИДЕО | Афганский футболист задохнулся в отсеке для шасси. Он пытался сбежать из Афганистана

Он зацепился за колеса самолета и скончался от недостатка кислорода в отсеке для шасси. Тело Анвари по частям опознали только спустя несколько дней.

”Очень грустно слышать, что одним из юношей, которые пытались покинуть Кабул, зацепившись за шасси C-17A несколько дней назад, был игрок молодежной сборной Афганистана по футболу. Его звали Заки Анвари. Части его тела были обнаружены в отсеке шасси”, — написал журналист Бабак Тагваее в Twitter.

The Afghan refugees who were riding on the landing gear bays of the #USAF's C-17A transport aircraft to flee from #Kabul, #Afghanistan filmed the moments before their death. pic.twitter.com/PlBPrf5ySg — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 17, 2021

Также журналист уточнил, со ссылкой на экипаж воздушного судна C-17A, что висящие тела беженцев привели к неисправности двери колесного отсека. Из-за этого самолет отправился на вынужденную посадку в Катар. Репортер добавил в твиттере, что останки Заки Анвари при гибели разнесло на несколько частей.

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