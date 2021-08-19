ВИДЕО | Афганский футболист задохнулся в отсеке для шасси. Он пытался сбежать из Афганистана(2)
Он зацепился за колеса самолета и скончался от недостатка кислорода в отсеке для шасси. Тело Анвари по частям опознали только спустя несколько дней.
”Очень грустно слышать, что одним из юношей, которые пытались покинуть Кабул, зацепившись за шасси C-17A несколько дней назад, был игрок молодежной сборной Афганистана по футболу. Его звали Заки Анвари. Части его тела были обнаружены в отсеке шасси”, — написал журналист Бабак Тагваее в Twitter.
Также журналист уточнил, со ссылкой на экипаж воздушного судна C-17A, что висящие тела беженцев привели к неисправности двери колесного отсека. Из-за этого самолет отправился на вынужденную посадку в Катар. Репортер добавил в твиттере, что останки Заки Анвари при гибели разнесло на несколько частей.
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