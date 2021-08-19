Лаури Лаатс: Урмас Рейнсалу и Мартин Хельме, позвоните мне! Я покажу вам, чем в действительности занимаются в городе

”Наведем чистоту на площади!” — кричал кандидат в мэры Рейнсалу, размахивая микрофоном так энергично, что стоящие рядом вздрогнули. Развернули бело-голубой плакат с лозунгом, сделали фотографии и разошлись. Даже сочли нужным съездить на представление кандидатов от Центристской партии в Нымме. Только для того, чтобы поднять шум и развернуть плакат.

Есть признаки того, что местная предвыборная кампания в Таллинне скоро сведется к вопросу о том, как избавиться от Центристской партии — так же, как это было перед многими выборами.