19.08.2021, 14:45
Лаури Лаатс: Урмас Рейнсалу и Мартин Хельме, позвоните мне! Я покажу вам, чем в действительности занимаются в городе(10)
Foto: Ekspress Meedia kollaaž
Партия ”Отечество” объявила, что будет наводить чистоту в городе под руководством Урмаса Рейнсалу под лозунгом ”Извините, подвиньтесь!”, претендующего на пост мэра Таллинна. Консервативная народная партия, напротив, переполнилась любовью с лозунгом ”Мы любим Эстонию!” и выдвинула в столице кандидатуру Мартина Хельме. Хотя лозунги двух партий совершенно разные, суть от этого не меняется и не может удивить.