Мнение
19.08.2021, 14:45

Лаури Лаатс: Урмас Рейнсалу и Мартин Хельме, позвоните мне! Я покажу вам, чем в действительности занимаются в городе

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Лаури Лаатс
старейшина Мустамяэ
Foto: Ekspress Meedia kollaaž
Партия ”Отечество” объявила, что будет наводить чистоту в городе под руководством Урмаса Рейнсалу под лозунгом ”Извините, подвиньтесь!”, претендующего на пост мэра Таллинна. Консервативная народная партия, напротив, переполнилась любовью с лозунгом ”Мы любим Эстонию!” и выдвинула в столице кандидатуру Мартина Хельме. Хотя лозунги двух партий совершенно разные, суть от этого не меняется и не может удивить.

”Наведем чистоту на площади!” — кричал кандидат в мэры Рейнсалу, размахивая микрофоном так энергично, что стоящие рядом вздрогнули. Развернули бело-голубой плакат с лозунгом, сделали фотографии и разошлись. Даже сочли нужным съездить на представление кандидатов от Центристской партии в Нымме. Только для того, чтобы поднять шум и развернуть плакат.

Есть признаки того, что местная предвыборная кампания в Таллинне скоро сведется к вопросу о том, как избавиться от Центристской партии — так же, как это было перед многими выборами.

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