Пять человек, которые руководят "Талибаном", и что о них известно

Пока неизвестно, кто официально возглавит страну и войдет в новое правительство. Но о ключевых фигурах организации мир кое-что знает.

1. Хайбатулла Ахундзада

Третий после муллы Омара (умер, как считается, в 2013 году) и Ахтара Мансура (убит в 2016 году) верховный командующий талибов. Занял свой нынешний пост в мае 2016 года. Имеет репутацию скорее богослова, нежели военного.

Ахундзада родился в южной провинции Кандагар, по неподтвержденным данным, в 1961 году. Его отец был сельским имамом.

В 1980-х годах будущий лидер талибов вступил в ополчение, воевавшее с советскими войсками, но непосредственно в боях не участвовал.

Затем переехал с семьей в Пакистан, обосновался в городе Кветта на севере страны и поступил там в медресе.

В 1994 году примкнул к "Талибану" — изначально движению радикально настроенных студентов религиозных школ, несколькими месяцами ранее основанному в Пакистане муллой Омаром и тремя его сподвижниками.

Во время первого правления талибов (1996-2001) возглавлял один из шариатских судов. Тогда талибы запретили телевидение, кино, музыку, косметику, спорт и посещение школы девочками старше 10 лет. Практиковались побивание камнями, отсечение рук и публичные порки.

Какие приговоры выносил лично Ахундзада, достоверно неизвестно.

Лидер талибов почти не появляется не публике и не делает заявлений. Среди самих талибов считается жестким консерватором.

В начале августа представитель талибов Забихулла Муджахид подтвердил, что Ахундзада возглавляет движение и является высшим авторитетом по всем вопросам.

23-летний сын Ахундзады в 2017 году таранил начиненным взрывчаткой грузовиком армейскую базу на юге Афганистана. Брат погиб в 2019 году при взрыве бомбы в мечети в Кветте.

2. Абдул Гани Барадар

Заместитель Ахундзады по политическим делам. Один из четырех сооснователей "Талибана". Главный дипломат и публичное лицо движения.

Именно он выступил с официальным заявлением о победе талибов.