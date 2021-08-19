СЕГОДНЯ | "Флора" встретится с "Шэмрок Роверс" в рамках Лиги Конференций. Рассказываем, как попасть на матч

”Флора” в шаге от группового этапа в Лиги Конференций УЕФА. Многократный чемпион Эстонии начал отбор в Лиге чемпионов с первого отборочного раунда против ”Хибернианс” из Мальты (2:0, 3:0). Во втором раунде отбора соперник ”Флоры” был статуснее. Польская ”Легия” победила ”Флору” в двухматчевом противостоянии (2:1, 1:0) . Тогда большую роль сыграл опыт соперника и немного везения.

Далее ”Флора” перешла в турнир рангом ниже. В третьем отборочном раунде Лиги Европы ”Флора” играла против ”Омонии” из Кипра. В первой игре было поражение 1:0, где, помимо сильного соперника, столичную команду обыграла жара в 30 градусов. Самое интересное произошло в ответной игре, уже в Таллинне. Сначала гости благодаря голу Какулиса вышли вперед, потом в самом начале второго тайма хозяева, благодаря голу Саппинена, сравнивают счет. Все шло к тому, что ”Омония” проходит дальше, но на 88 минуте все тот же Саппинен делает счет 2-1 в пользу хозяев и благодаря тому, что больше нет правила выездного гола, матч переходит в дополнительное время.

В дополнительное время голов забито не было и все решилось в серии пенальти, где сильнее оказались игроки ”Омонии”, выиграв по пенальти (4:5). Но игра и голы вселили в команду уверенность, веру и волю к чему-то экстраординарному.

Теперь у ”Флоры” впервые есть шанс выйти в групповую стадию еврокубка, ведь соперник — ”Шэмрок Роверс”, а это не ”Легия” и не ”Омония”. ”Шэмрок Роверс” так же как и ”Флора”, начинал с первого отборочного раунда в Лиге чемпионов, но по сумме двух встреч уступил ”Словану” из Словакии (2:0, 1:2) и вылетел в третий отборочный раунд Лиги Конференции, где обыграл по сумме двух матчей ”Теута” из Албании (1:0, 2:0).