Tallinna Vesi о проблеме с водой в Ласнамяэ: для дезинфекции в воду стали больше добавлять хлора

"Для улучшения качества воды на улицах Ляэнемере и Линнамяэ мы проводим дополнительную тщательную промывку трубопроводов", — сообщает Tallinna Vesi.

"Кроме того, по согласованию с Департаментом здоровья мы временно добавляем в водопроводную воду дополнительное дезинфицирующее средство. Это обычная практика, добавленное количество хлора не представляет опасности для здоровья", — заверила пресс-служба предприятия.

Ранее сообщалось, что 12 августа в пробах водопроводной воды в районе улиц Линнамяэ, Ляэнемере и Прийсле были обнаружены коли-подобные бактерии.