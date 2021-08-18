18.08.2021, 20:14
Tallinna Vesi о проблеме с водой в Ласнамяэ: для дезинфекции в воду стали больше добавлять хлора(10)
Foto: Priit Simson
Столичное предприятие Tallinna Vesi сообщило, что ежедневно проводит тестирование воды и прилагает усилия, чтобы найти решение проблемы, возникшей с качеством воды в таллиннском районе Ласнамяэ, пишет rus.err.
"Для улучшения качества воды на улицах Ляэнемере и Линнамяэ мы проводим дополнительную тщательную промывку трубопроводов", — сообщает Tallinna Vesi.
"Кроме того, по согласованию с Департаментом здоровья мы временно добавляем в водопроводную воду дополнительное дезинфицирующее средство. Это обычная практика, добавленное количество хлора не представляет опасности для здоровья", — заверила пресс-служба предприятия.
Ранее сообщалось, что 12 августа в пробах водопроводной воды в районе улиц Линнамяэ, Ляэнемере и Прийсле были обнаружены коли-подобные бактерии.