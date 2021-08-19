МНЕНИЕ | Как Зеленский сделал украинцев некоренным народом или хождение по мукам в Бермудском треугольнике(61)
Последнее конструктивное действие властей Украины относится к 2012 году. Тогда сторонники Януковича узаконили появление региональных языков. Но ”счастье” длилось не долго. Майданная власть это отменила, что сразу же настроило целые регионы на Юге и Востоке против новой власти. Трагедия в Одессе, потеря части Донбасса и Луганщины во многом порождены этим решением. Голосование в 2019 году за Зеленского подтвердило, что народ по-прежнему ждет от власти гражданского мира. Внешние игроки в Париже на встрече нормандской четверки, а позже и новый президент США поддержали движение в этом направлении, но Зеленский разочаровал отсутствием политической воли. В стране масса проблем в экономике, международная политика явно терпит крах — Украина в контрах со всеми соседями (осложнились отношения даже с Молдавией из-за недавних действий украинских силовиков).
Любая власть в развитых станах через гуманитарную сферу укрепляет единство общества, а политики улучшают рейтинги. В Незалежной же эта сфера является главной проблемой, источником ослабления государственности. Та часть элиты, которая стояла за событиями 2014 года, с бессмысленным упорством продолжает настаивать на деструктивных решениях того времени.
Как украинцы стали некоренным народом
Игнорируя обилие проблем, власть активно занимается Крымом и празднованием юбилея независимости. В июле принимается закон о коренных народах. Причину поспешности многие видят в подготовке к Крымской платформе. Так называется обсуждение статуса полуострова в ходе празднования 30-летия ”незалежности”. По мнению многих это просто маневр, чтоб отвлечь от отсутствия у Зеленского успехов во внешней политике и противоречивых результатов во внутренней. Главным сюрпризом закона стало объявление коренными лишь крымских татар, караимов и крымчаков. Все это проживающие в Крыму народы. Обращаю внимание, что караимов и крымчаков осталось всего по несколько сотен. Трудно понять, как украинская власть собирается в нынешних реалиях помогать коренным народам.
Все-таки есть люди, ожидавшие этого закона. Это экстремистская часть крымско-татарских активистов, странные депутаты, формально представляющие Крым в Раде, не загруженные полезной деятельностью. Среди них немало участников деструктивных действий типа подрыва ЛЭП. Нетрудно догадаться, как они могут использовать положенное по новому закону финансирование. Для полноты картины замечу, что еще в 2014 году упомянутые народы были занесены РФ в реестр малых коренных народов. Малополезный закон не упоминанием самих украинцев вызвал гомерический хохот адекватной общественности.
Нацменьшинства как краеугольный камень проблем
Вместо упомянутой странной деятельности власть вполне могла бы заняться проблемами нацменьшинств. При новом президенте, вопреки предвыборным обещаниям продолжается нагнетание антирусских настроений, что позволяет отвлекать от ошибок власти. Но постепенно становится ясно, что главные проблемы связаны с ошибками самого Зеленского. В ситуации, когда Украина поссорилась со всеми соседями, виноват точно не Путин, а деятельность власти в области нацменьшинств. Может этими проблемами надо заниматься, а не возвращением Крыма и его малыми народами? Если политика в области нацменьшинств не изменится, то под вопросом окажется единство страны.
Украинизации и антироссийский настрой создали близкие к националистическому психозу настроения. Сначала Артем Довбик, забивший решающий гол на чемпионате Европы, был подвергнут травле за интервью на русском, потом чернокожего чемпиона Олимпиады Жана Беленюка атаковали радикалы в центре Киева. Медалистка Ярослава Могучих за объятия при награждении с российской спортсменкой была также атакованы националистами, ей даже угрожали лишением медали.
Образовательные и языковые проблемы
Если в какой-то стране начинает меняться языковая политика, то это всегда создает проблемы в образовании и общественной жизни. Эстония это уже проходила. Подготовительный этап нашей реформы образования проходил в 1998-2007 году, основной — в 2007-2011 году. Сейчас в русскоязычной гимназии 40% предметов ведется на русском, язык обучения в русской основной школе — русский. В Украина же с ”крейсерской” скоростью с 2016 года проводит реформирование школы, и к различным нацменьшинствам предъявляются разные требования. Венгры и меньшинства говорящие на языках ЕС могут переходить в школах на украинский до 2023 года в объеме 60%, а русские с остальными — до 2021 года с последующим преподаванием 80 % на государственном. Совет Европы озабочен отсутствием консультаций с представителями нацменьшинств при принятии закона об образовании, есть серьезные претензии к нему и у Венецианской комиссии.
Недовольство местных мадьяр привело к массовой выдаче в Закарпатье венгерских паспортов. Венгрия по важным вопросам, связанным с Украиной, блокирует решения ЕС. И все это тоже следствие неконструктивных инициатив нынешних властей. Выдача российских паспортов в ДНР-ЛНР давно рутина (их там уже полмиллиона). Постепенно такие же настроения появляются у белорусов, молдаван и поляков.
Учитывая, что только по официальным данным пять миллионов украинцев работают за границей, вышеописанные проблемы могут иметь фатальное влияние на количество возвращающихся.
Бермудский треугольник
Страна и без того обескровлена потерей территорий и внутренними конфликтами. Но маргинальное меньшинство навязало обществу националистическую повестку, конфронтацию с соседями и остальным миром.
Антироссийская истерия лишает страну возможности вернуть высокотехнологичным предприятиям заказы из РФ, приостановить отъезд специалистов из страны, восстановить туризм. Объявив о курсе на присоединение к ЕС, Украина игнорирует европейские нормы в гуманитарных вопросах, последнее время даже энергично критикует западных лидеров, создавая им внутриполитические проблемы. Все это происходит при неразберихе в силовых структурах и антикоррупционных органах, конфликте президента с Конституционным Судом. В этой неразберихе на повестке дня стоит конституционная реформа. Все описанное происходит одновременно, бессистемно, в виде отдельных импровизаций. Единого, понятного обществу плана власть не представила. Иначе как Бермудским треугольником такую ситуацию назвать сложно.
Почему я все-таки оптимист
Возрождение любой страны начинается с журналистов и экспертов. Несмотря на закрытие трех телеканалов, смелые журналисты продолжают доносить до жителей страны критический взгляд на происходящее вокруг. Особого внимания заслуживает Диана Панченко, которая не только смело продолжает журналистскую деятельность после закрытия ее телеканала, но и несмотря на истерику националистов, вела недавний ”Славянский базар” в Витебске. Анатолий Шарий даже находясь вне Украины активно влияет на ситуацию в стране через журналистскую и политическую деятельность. Олеся Медведева и в качестве журналиста продолжает снимать цикл о посещениях Крыма, и будучи приглашенной в парламент не боится говорить власти неприятные вещи. Прекрасные журналисты канала НАШ Макс Назаров, Анна Степанец, не ангажированные эксперты Дмитрий Марунич, Валентин Землянский, Дмитрий Джангиров и Руслан Бортник не оставляют шанса власти для манипуляции.
Не все потеряно, когда такие люди в стране украинской есть.