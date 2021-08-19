МНЕНИЕ | Как Зеленский сделал украинцев некоренным народом или хождение по мукам в Бермудском треугольнике

Последнее конструктивное действие властей Украины относится к 2012 году. Тогда сторонники Януковича узаконили появление региональных языков. Но ”счастье” длилось не долго. Майданная власть это отменила, что сразу же настроило целые регионы на Юге и Востоке против новой власти. Трагедия в Одессе, потеря части Донбасса и Луганщины во многом порождены этим решением. Голосование в 2019 году за Зеленского подтвердило, что народ по-прежнему ждет от власти гражданского мира. Внешние игроки в Париже на встрече нормандской четверки, а позже и новый президент США поддержали движение в этом направлении, но Зеленский разочаровал отсутствием политической воли. В стране масса проблем в экономике, международная политика явно терпит крах — Украина в контрах со всеми соседями (осложнились отношения даже с Молдавией из-за недавних действий украинских силовиков).

Любая власть в развитых станах через гуманитарную сферу укрепляет единство общества, а политики улучшают рейтинги. В Незалежной же эта сфера является главной проблемой, источником ослабления государственности. Та часть элиты, которая стояла за событиями 2014 года, с бессмысленным упорством продолжает настаивать на деструктивных решениях того времени.

Как украинцы стали некоренным народом



Игнорируя обилие проблем, власть активно занимается Крымом и празднованием юбилея независимости. В июле принимается закон о коренных народах. Причину поспешности многие видят в подготовке к Крымской платформе. Так называется обсуждение статуса полуострова в ходе празднования 30-летия ”незалежности”. По мнению многих это просто маневр, чтоб отвлечь от отсутствия у Зеленского успехов во внешней политике и противоречивых результатов во внутренней. Главным сюрпризом закона стало объявление коренными лишь крымских татар, караимов и крымчаков. Все это проживающие в Крыму народы. Обращаю внимание, что караимов и крымчаков осталось всего по несколько сотен. Трудно понять, как украинская власть собирается в нынешних реалиях помогать коренным народам.