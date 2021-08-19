Наслаждайтесь дождем в водонепроницаемой и дышащей куртке
Решение — на 100% водонепроницаемая, но дышащая куртка, которая не позволяет влаге тела таким образом накапливаться под одеждой, выводя излишнюю влагу наружу.
Выбор одежды от дождя зависит от многих факторов: например, от количества осадков, интенсивности и продолжительности деятельности. В соответствии с этим и нужно принимать решение, выбрать ли на 100 % водонепроницаемую куртку или вообще водоотталкивающую одежду.
Водонепроницаемая VS водоотталкивающая
Водонепроницаемая
Cм. маркировку — EN 343
Неудобная и временная, цена сходная (10 € — 80 €)
Пластиковая куртка, изготовленная из водонепроницаемого ПУ, ПВХ, нейлонового ПВХ или др. материала, вообще не дышит. Она, правда, защищает от дождя, но не от ощущения сырости. При ношении такой куртки быстро становится жарко, в результате — неприятное ощущение сырости. Неприятное ощущение создает на теле и сам материал, чаще всего холодный и жесткий. Кроме того, такая куртка может быстро разорваться или же с течением времени изнашивается нанесенный на куртку снаружи водонепроницаемый слой.
Очень хороший выбор, цена разумная (в районе 100 € или чуть больше)
Самая лучшая и удобная защита от дождливой погоды — водонепроницаемая и при этом дышащая одежда. Она изготавливается из ткани с наружной поверхностью из прочного и износостойкого материала, с изнанки покрытого водонепроницаемой, но дышащей мембраной. Все швы проклеены водонепроницаемой лентой. Такое решение обеспечивает полную защиту от дождя, но сохраняет приятное ощущение сухости и поддерживает под курткой оптимальные условия.
Отличный выбор, цена скорее высокая (250 € — 500 €)
Один из самых знаменитых изготовителей водонепроницаемой мембраны — это GORE-TEX, который оправданно считается лучшим в мире. Куртка с мембраной GORE-TEX на 100 % водонепроницаема и обеспечивает хороший воздухообмен.
Водонепроницаемая, дышащая куртка SNICKERS Workwear
Водонепроницаемые, дышащие брюки SNICKERS Workwear
Водоотталкивающая
Водоотталкивающая одежда обеспечивает защиту от кратковременного или небольшого дождя, гарантируя при этом несколько лучшую проницаемость для воздуха, чем на 100 % водонепроницаемая одежда.
В зимнее время, когда температура воздуха опускается ниже нуля, вода замерзает, и проблема промокания утрачивается. В одежде теперь важны не водонепроницаемость, а удобство, проницаемость для воздуха и утепляющие свойства.
Защита водоотталкивающей куртки от воды достигается за счет гидрофобной ткани, которая при соприкосновении отталкивает воду. Часто водоотталкивающая одежда изготовлена из действительно водонепроницаемой ткани, но без проклеенных лентой швов, которые при более длительном пребывании под сильным дождем могут начать пропускать воду.
Бывает и так, что ткань обработана, например, средством DWR (Durable Water Repellent, т.е. стойким водоотталкивающим средством) или каким-либо нановеществом. Они заставляют воду собираться на поверхности ткани в капли, поэтому в ткань она не впитывается.
Обработка DWR не влияет на проницаемость ткани для воздуха, так как она не образует слои на поверхности текстиля, однако с течением времени она с ткани изнашивается.
А ноги?
Обращайте внимание на целое! Держать сухими ноги тоже важно. Вода не только падает с неба, но и разбрызгивается с земли на ноги или стекает с куртки на бедра. В действительно сырую погоду вам нужны водонепроницаемые брюки, качественные резиновые сапоги NOKIAN или водонепроницаемые сапоги.
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Водонепроницаемая, дышащая куртка Snickers Workwear высшего качества, теплая кофта Woolpower под нее, изготовленные в Финляндии качественные резиновые сапоги NOKIAN ручной работы и перчатки TAMREX серии Pro, которые сидят на руке как влитые.
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