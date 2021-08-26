"Мы всегда в красивой форме, едем и создаем атмосферу": водитель трамвая рассказала, почему ее профессия — женская

”А я любил последние трамваи,

Что звезды зажигали на дуге,

Когда меня зелёным душным маем

Они несли по рельсам налегке.”

Николай Красильников

Поговорим о том, чем мы каждый день пользуемся, но так мало знаем об этом. ” Ах, эти трамваи!” — именно так сказал бы мой гость. Немного об этом виде общественного транспорта расскажет Карина из города Таллинн.

Кем ты работаешь?

Я работаю водителем трамвая. Впервые я села за руль в 2017 году. Проработав 4 года, я вообще не осознаю этого, так быстро прошло время.

Как ты пришла к этой профессии?

Раньше я работала на заводе Kalev, создавала сладкий праздник людям. В какой-то момент осознала, что для меня там не будет развития и мне стоит уйти, несмотря на любовь к этой работе. Один раз ехали с братом на трамвае и увидели объявление о поиске новых водителей. Требования не были какими-то нереальными, лишь категория B. Я в шутку подумала об этом и благодаря маме и ее знакомой, которая там работала, я решила попробовать. Было тяжело, но семья поддержала, и меня это зацепило.

Насколько сильно тебе нравится работа?

Любую работу нужно любить. Если нет, то внутри все "выгорает". Работать ради денег — тоже не лучший вариант. Я же влюбилась в эту работу, особенно когда стала ездить с пассажирами.

Каковы условия работы и как происходит обучение?

Водитель проходит несколько этапов, прежде чем сам сядет за руль. Мы учили теорию, проходили практику. Сдавали множество экзаменов, позже сдавали финальные экзамены в maanteeamet. В конце мне нужно было проехать на трамвае с экзаменатором. Месяца 3 длилась учеба по 4 часа в день. Все прошло хорошо, получила свои заветные права.

После идет официальное оформление на работу и первые 200 часов мы ездили с опытным водителем. Человек должен четко понять, что ему это надо и окунуться с головой. Само обучение бесплатное, но есть определенные договоры, например отработать три года.

Расскажи про свой рабочий день. Что, зачем и как?