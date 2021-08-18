Российский фигурист сбежал на Филиппины

Как информирует Twitter Союза конькобежцев Филиппин, он будет выступать в паре с Изабеллой Гамес.

27-летний Коровин ранее выступал в паре с Алисой Ефимовой. Их дуэт распался после чемпионата России-2020. Фигурист является обладателем золота Универсиады в соревнованиях спортивных пар (2019), а также победителем Кубка России.