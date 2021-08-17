Капитан парусника ”Штандарт” — о вселенной без коронавируса, диктатуре на корабле и ”черной метке”

В порту Ноблесснер июльским утром жарко — температура за бортом 30 градусов, народу тьма. Во время интервью с капитаном по палубе ходят посетители. Для многих из них корабль — это музейный экспонат. Люди комментируют: ”раньше здесь жил капитан”, ”в стародавние времена команда ночевала в гамаках”. Но фрегат ”Штандарт” — это действующий корабль, где жизнь течет по правилам 18 века: капитан все так же живет и работает в помещении два на два метра, а матросы вручную поднимают паруса и спят в гамаках или на палубе.

За последние два года многие испытали на себе изоляцию взаперти с родными и близкими. Или с не очень близкими. И многие к этому оказались не готовы. Корабль — всегда изоляция от окружающего мира и никакого личного пространства. Это правда?

У каждого свой размер личного пространства. Когда долго на корабле, то привыкаешь, что даже если нашелся маленький уголочек, где тебя никто не видит, это личное пространство и уже легче. У кого-то личное пространство — дворец во весь Геленджик. Мне проще. Я здесь двадцать два года, у меня отдельная каюта, пускай два на два метра, свой душ и туалет, так что это чувство на меня не давит. Хотя, конечно, если посмотреть, двадцать два года жить в каютке два на два метра…