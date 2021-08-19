Как укрепить иммунитет без таблеток? Простые лайфхаки от фитнес-тренера Юлии Смоли

Современный мир внушает нам мысль, что от любой болезни есть укол или таблетка, поэтому жить можно как хочется, лишь бы аптечка была рядом.

Но задумайтесь, только мы — хозяева нашего тела и нашего здоровья. По большому счёту, никому кроме нас и наших близких нет дела до того, живем мы или умрём. Так что очень важно заниматься своим здоровьем и иммунитетом до того, как нагрянет какая-нибудь болячка.

Питание. Отдавайте предпочтение натуральным и свежим продуктам. Минимизируйте потребление полуфабрикатов. Готовьте дома, берите свежую домашнюю еду с собой, ешьте сезонные ягоды и фрукты, замораживайте ягоды и грибы летом и ешьте их зимой. Не употребляйте в пищу старые продукты, обязательно обращайте внимание на плесень и срок годности (даже если "жалко выкидывать").

Обращайте внимание на потребление протеина. Белок — строительный материал для наших клеток. Современному человеку не хватает в рационе именно белка. При этом мы слишком сильно налегаем на углеводы и жиры (привет, жирная паста). Люди, которые не получают достаточное количество белка, более подвержены инфекционным заболеваниям.

Но тут есть обратная сторона медали — не бросайтесь на продукты, в которые химическим способом добавлен белок. Например, в протеиновый батончики пудинги. Выбирайте естественные источники белка (рыба, мясо, кисломолочные продукты, бобовые), а не порошки.

Следите за своим весом. Люди с ожирением подвержены различным заболеваниям гораздо больше чем люди в нормальном весе. В этом вам поможет расчёт калорий и движение. Возьмите за правило ежедневно гулять на свежем воздухе минимум час. Найдите любимый вид спорта и занимайтесь им 2 — 3 раза в неделю.

Высыпайтесь. Для здоровой нервной системы и для нашего физического здоровья необходим сон — минимум 7 часов в сутки. Уберите вечером телефон и гаджеты, не злоупотребляйте алкоголем, не пейте поздно кофе и крепкий чай, это может нарушать циклы сна.