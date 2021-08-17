РЕЦЕПТ | Маринованная гриль-паприка для настоящих ценителей прекрасного

Не всем нравится свежая паприка, но я не встречала равнодушных к гриль паприке, приготовленной по этому рецепту. Румяные полосочки перца выглядят мега аппетитно. А вкус "с углей" — изумительный. Особенно, если правильно приготовить маринад. Помним, что качественные продукты — это 90% успеха вашего блюда.

Выбираем свежую красную паприку, молодой чеснок и качественное оливковое масло и хересный уксус.

Лучше делать сразу много, такую паприку можно хранить ещё пару дней после приготовления и использовать как гарнир или топинг для салатов, сэндвичей, пасты или омлетов.

На 4-6 человек (в зависимости от цели применения) тебе понадобится:

4 крупные красные паприки

Для маринада

2 зубчика чеснока

3 с.л. испанского оливкового масла Manzanilla Cacereña

1 с.л. хересного уксуса Москатель

Соль, чёрный перец по вкусу

Приготовление:

Промой перцы. Обсуши полотенцем. Удали плодоножку, семена и перегородки внутри. Нарежь овощи на 2 части.

Сделай маринад: измельчи два зубчика чеснока и заправь его оливковым маслом и хересным уксусом. Доведи до вкуса солью и перцем.

Запеки перцы на углях с двух сторон до мягкости, пока кожица не подрумянится. Сними решетки, дай немного остыть и сними с перцев кожу. Очищенные перцы нарежь тонкой соломкой.

Заправь перцы маринадом и дай постоять минут 15-20. Это очень сложная часть приготовления, от перцев идёт такой аппетитный аромат, что сложно удержаться, чтобы не начать их есть.

Сервируй перцы на тёплую чиабатту и подавай к столу.

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